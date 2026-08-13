Calciomercato Bologna – Dalla Francia, Balerdi guarda all’Italia: ci può provare il Bologna?

Gira e rigira, potrebbe essere un nome che, anche quest’anno, verrà accostato al calciomercato del Bologna. Finora, ed è meglio specificare, sono solo supposizioni: il Bologna non è stato nemmeno nominato. L’unica nominata? L’Italia, da un quotidiano francese vicino alle vicende di casa Marsiglia. Il protagonista è Leonardo Balerdi, difensore dell’OM che, a quanto pare, starebbe pensando di lasciare il sud della Francia in questa sessione di mercato: può diventare un nome buono per la retroguardia Rossoblù?

Calciomercato Bologna – Balerdi in uscita dall’OM guarda alla Serie A

La fonte della notizia è La Provence, quotidiano di Marsiglia ovviamente molto vicino ai fatti di casa Olympique. Il protagonista è Leonardo Balerdi, difensore classe 1999 in forza al Marsiglia dal 2021, e nome che quasi ogni estate è stato avvicinato al calciomercato del Bologna. In questa…ancora no, ma, da quanto filtra proprio dal quotidiano francese, il giocatore sarebbe davvero diretto verso una separazione dall’OM. Il dettaglio da non trascurare, anche se è appunto solo un dettaglio, è che Leonardo Balerdi, nel pensare a un’uscita dal Marsiglia, sarebbe attratto da un’esperienza nel Belpaese.

Il Bologna ci farà un pensiero?

La domanda è lecita, visto che in questa sessione di calciomercato il Bologna andrà a perdere un perno come Jhon Lucumì. Inoltre, le uscite del precampionato hanno dimostrato come ci sia ancora qualcosa da registrare per la retroguardia. La situazione dell’Olympique Marsiglia non è delle più rosee a livello finanziario, ma ugualmente i transalpini non faranno troppi sconti a chi si presenterà. La valutazione di Transfermarkt di Balerdi si aggira attorno ai 18 milioni di euro. È bene ribadire che non c’è stato nulla finora, ma non è da scartare l’ipotesi che il Bologna, dopo Lucumì, si inizi a guardare intorno.

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