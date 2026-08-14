Campagna abbonamenti – A Bologna un amore sconfinato

20.500. Un numero importante testimone del profondo affetto che lega i tifosi rossoblù alla squadra. In vista della stagione che inizierà ufficialmente lunedì 24 agosto alle ore 18.30, il Bologna è sicuro di avere al proprio fianco l’amore del suo popolo. Le tessere già staccate (l’ultima rilevazione raccolta da Transfermarkt è datata martedì 11 agosto) valgono il quinto posto in Italia. Tra le quindici squadre prese in considerazione ci sono tre club di Serie B, mentre mancano all’appello Milan e Lazio (per via dei dati non comunicati dalle due società).

La campagna abbonamenti dei rossoblù ha mantenuto costantemente l’euforia dei giorni migliori. 18.000 tessere rinnovate e l’obiettivo numerico auspicato dalla società (20.000) già raggiunto e superato. La scorsa stagione gli abbonamenti furono 22.153, mentre nella stagione precedente vennero staccate 20.048 tessere. Vedremo se rimarrà imbattuto il record della stagione 1999-2000 con i suoi 22.400 abbonati.

Abbonamenti – Bologna sopra a Juventus e Fiorentina

Ci sono cinque club che hanno già comunicato la soglia di sold out raggiunta: Inter, Roma, Napoli, Palermo e Atalanta sono al completo dal punto di vista degli abbonati. In Serie B il dato più alto, ad oggi, lo ha fatto registrare la Sampdoria con ben 18.000 abbonamenti. Inter e Roma sono in cima ex aequo con 40.000 tessere vendute.

La classifica allo stato attuale:

Inter (40.000) Roma (40.000) Napoli (25.000) Genoa (23.000) Bologna (20.500) Juventus (19.900) Sampdoria (18.000) Palermo (17.000) Atalanta (15.200) Fiorentina (14.000) Parma (12.500) Cagliari (11.800) Hellas Verona (11.500) Udinese (10.500) Frosinone (9.350)

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