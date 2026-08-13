Alcuni giocatori restano nell’immaginario collettivo, indipendentemente dal tempo passato con una maglia sul petto. Jonathan Rowe, sperando che possa restare a lungo sotto le Due Torri, ne è un esempio chiarissimo. In appena dodici mesi emiliani, l’inglese ha infatti raggiunto il sesto posto all time tra i giocatori rossoblu più preziosi di sempre. Chi sono gli altri elementi della top 10? Scopriamolo assieme.

Gli uomini dei record

In questa classifica, chiaramente, sono stati presi in considerazione i valori su Transfermarkt dei giocatori presenti in quel momento a Bologna. Ad esempio, Aaron Hickey, che ha raggiunto una valutazione di 30 milioni con la maglia del Brentford, non figurerà nell’articolo perché in Italia si era fermato a 18. Fatta questa dovuta precisazione, è inevitabile che i primi cinque rossoblu per valore siano stati gli eroi della Champions e della Coppa Italia.

Joshua Zirkzee e Riccardo Calafiori dominano la classifica, rispettivamente giunti a 50 e 45 milioni di valutazione prima di volare in Premier League. Castro e Ndoye, invece, si sono fermati a 35 e condividono il gradino più basso del podio. L’argentino ci è arrivato a marzo 2025, mentre lo svizzero appena prima di essere ceduto al Forest.

Rowe, Beukema e…

Al quinto posto c’è Sam Beukema che, dopo l’exploit in Champions e il trofeo alzato a Roma, ha raggiunto un valore pari a 28 milioni. Assieme a lui c’è Ferguson e, da questa stagione, anche Jonathan Rowe, il cui valore è destinato a crescere a dismisura. L’ex OM ha un potenziale incredibile che, con fiducia e lavoro, potrebbe renderlo un’autentica leggenda del club. Infrangerà il record di Zirkzee? Presto per dirlo, bisogna dare tempo al tempo.

Il Bologna di oggi e domani

Chiudono la top 10 Simone Verdi (2018) e Jhon Lucumì, prossimo alla cessione. Il suo picco di rendimento è stato raggiunto a ottobre della scorsa stagione, quando ha toccato quota 25 milioni. Attualmente ne vale 22, ma l’impatto che ha avuto nelle ultime stagioni è quasi impossibile da quantificare con i numeri. Ora starà a Sartori ricreare un nucleo capace di fare breccia nei cuori dei tifosi e su Transfermarkt: sarà il futuro a dirci se avrà fatto un ottimo lavoro.

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