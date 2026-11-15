Fortitudo da applausi: Rieti travolta al PalaDozza 89-78

La Flats Service domina il big match della giornata e supera la RSR Sebastiani Rieti per 89-78, costruendo il successo già nei primi due quarti. Dopo aver toccato anche il +23, la squadra di Cavina gestisce il vantaggio nella ripresa, respingendo i tentativi di rimonta degli ospiti e conquistando due punti importantissimi.

Primo tempo

La Fortitudo approccia la sfida nel migliore dei modi, mostrando intensità difensiva e grande efficacia nelle ripartenze. Rieti fatica a trovare le contromisure e viene immediatamente travolta dall’energia dei padroni di casa, capaci di portarsi sul 15-4 nei primi minuti. Il copione non cambia nemmeno con le prime rotazioni: Radonjic colpisce dalla lunga distanza e contribuisce ad allargare ulteriormente la forbice, mentre la Flats Service continua a trovare soluzioni offensive con continuità. Alla prima sirena il tabellone recita 29-14, fotografia di un avvio nettamente favorevole ai biancoblù.

Nel secondo periodo il divario diventa ancora più significativo. Sarto ritrova il feeling con il canestro e Bologna vola fino al 37-14 del 14′, dando l’impressione di avere saldamente in mano la partita. Un momento di rilassamento, però, permette a Green di trascinare Rieti verso un tentativo di riavvicinamento, fino a ridurre lo svantaggio a nove lunghezze. La reazione della Fortitudo è tempestiva: Guariglia e Anumba guidano un parziale di 9-0 che restituisce tranquillità ai padroni di casa. Si va negli spogliatoi sul 51-34, con un attacco capace di distribuire i punti senza dipendere da un singolo protagonista.

Fortitudo-Rieti: secondo tempo

Dopo l’intervallo la gara perde progressivamente ritmo e diventa più equilibrata, anche se la Fortitudo conserva il controllo del punteggio. Anumba trova due triple preziose per mantenere gli avversari a distanza, mentre il PalaDozza si accende per alcune decisioni arbitrali contestate. Bologna non riesce a chiudere definitivamente i conti, ma al termine del terzo quarto il vantaggio rimane consistente: 70-52.

L’inizio dell’ultima frazione sembra mettere la parola fine alla contesa, con i biancoblù capaci di spingersi fino al +24. Rieti, tuttavia, non si arrende e Imbrò prova a riaprire tutto segnando nove punti consecutivi. La Fortitudo evita però di farsi sorprendere nel finale: Sorokas trova un canestro importante per spegnere le speranze ospiti e Radonjic mette il sigillo definitivo sul successo, vincendo la terza gara di file: finisce 89-78.

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