Calciomercato Bologna – Possibile domino se Dovbyk lascia? Ipotesi Ekhator in prestito

Mille chiacchiere e mille ipotesi, ancor di più durante la sosta per le nazionali. Anche se, quando il tutto riprenderà, saremo sempre più vicini alla sessione di calciomercato invernale, e il Bologna, sotto traccia, sta iniziando – già da tempo, in realtà – i propri ragionamenti per come rinforzare la rosa. Un protagonista di questi giorni è Artem Dovbyk, e un futuro che a Bologna sembra nebuloso: Fenucci lo conferma, ma a Roma ci pensano. E se dovesse partire l’ucraino, allora i Rossoblù potrebbero guardare le occasioni intorno a sé: se la Juventus decidesse per un prestito, una di queste potrebbe essere Jeff Ekhator.

Calciomercato Bologna – Ipotesi Ekhator a gennaio?…

La notizia arriva dalla voce di Francesco Guerrieri, giornalista di Calciomercato.com ed esperto del mercato nostrano. E questa possibile ipotesi di calciomercato coinvolge proprio il Bologna, che tra le mura di Casteldebole sta programmando le mosse per il gennaio che verrà. Una di queste, ad effetto domino, potrebbe coinvolgere Jeff Ekhator, attaccante della Juventus.

Guerrieri, nel suo articolo per Calciomercato.com, ipotizza una possibile girandola di attaccanti in casa bianconera con l’arrivo di un attaccante a gennaio. In questa girandola potrebbe finire il giovane Ekhator, ma quasi certamente solo per un prestito: la Juventus ha versato al Genoa poco meno di 20 milioni di euro tra parte fissa e bonus e il giocatore ha un contratto di cinque anni. Potrebbe essere comprensibile che i bianconeri, dopo il suo infortunio, vogliano mandarlo a giocare per ritrovare la continuità.

…Solo nei nomi per un post-Dovbyk: è ancora tutto da vedere

Il Bologna osserverebbe alla finestra come opportunità solo in un caso: se Artem Dovbyk dovesse essere richiamato dalla Roma all’ombra del Colosseo, ma per una nuova partenza. Si, perché in casa giallorossa osservano il basso utilizzo dell’ucraino e pare stiano valutando anche un’opzione del genere: Claudio Fenucci, AD Rossoblù, qualche giorno fa ha però allontanato questa opzione. La quale non si è del tutto spenta, però.

E allora, in quel famoso effetto domino, potrebbe poi rientrare lo stesso Ekhator, anche qui nell’ipotesi che la Juventus scelga di lasciarlo partire in prestito, che probabilmente sarebbe senza riscatto. Oltre al Bologna, in questo caso, potrebbero essere interessate anche Parma e Genoa. Insomma, è un gioco di incastri ancora lontano dal partire. Nel caso, però, i Rossoblù sembrano non voler farsi trovare impreparati.

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