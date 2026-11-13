Il futuro di Raimondo, parla il ds del Frosinone Castagnini: «I prestiti sono prestiti»

Il futuro di Antonio Raimondo è ancora tutto da scrivere. L’attaccante classe 2004, di proprietà del Bologna e attualmente in prestito al Frosinone, si è ritagliato il proprio spazio in Ciociaria, di conseguenza è naturale parlare di futuro. E proprio di questo ha parlato il direttore sportivo giallazzurro Renzo Castagnini, intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, senza però sbilanciarsi sulla possibilità di una sua permanenza oltre la fine della stagione.

Castagnini elogia Raimondo: spazio ridotto per i nuovi acquisti

Nel corso dell’intervista, il dirigente del Frosinone ha affrontato anche il tema dei nuovi innesti offensivi arrivati in estate, soffermandosi sulle difficoltà incontrate da alcuni di loro nel trovare spazio. Tra questi Grillitsch, Schmid, Birligea e Bobcek, che hanno dovuto fare i conti con la concorrenza nel reparto avanzato. «Hanno trovato Raimondo davanti e hanno avuto poco spazio, fai fatica ora a cambiarlo», ha spiegato Castagnini, riconoscendo implicitamente il ruolo conquistato dall’attaccante italiano nelle gerarchie della squadra.

Raimondo, il futuro è ancora da decidere: il Bologna osserva

Il direttore sportivo si è poi espresso direttamente sul futuro di Raimondo, attualmente in prestito dal Bologna. La sua posizione, almeno per il momento, è prudente: «I prestiti sono prestiti… vediamo». Nessuna apertura concreta, dunque, sulla possibilità di prolungare l’esperienza in giallazzurro, ma nemmeno una chiusura definitiva.

Castagnini ha poi aggiunto una riflessione sulla crescita dei giovani calciatori e sul percorso da seguire per arrivare ai massimi livelli: «Bisogna godersi il momento e non andare tanto a girovagare perché la Serie A diventa una cosa problematica». Parole, anche queste, che lasciano aperti diversi scenari.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook