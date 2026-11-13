Il futuro di Raimondo e tanto calciomercato:Bologna, le notizie di oggi venerdì 13 novembre 2026

Di seguito, le principali notizie di oggi in casa Bologna FC.

Calciomercato Bologna – Possibili rinforzi e occhio al pressing su Miranda

Le notizie di oggi sono incentrate prevalentemente sulle possibili operazioni di calciomercato in entrata e in uscita del Bologna. Juan Miranda è l’osservato speciale di parecchi club, sia italiani che esteri. Il Bologna non se ne priverà nella finestra invernale di gennaio e il contratto in scadenza del terzino sinistro è a giugno del 2028. Attenzione anche alla situazione legata ad Artem Dovbyk: il centravanti ucraino di proprietà della Roma, in prestito con diritto riscatto in favore del Bologna, potrebbe rientrare nella Capitale, qualora non crescessero prestazioni e minutaggio dell’ex pichichi della Liga. In ultimo, il club rossoblù ha evidenziato sul proprio taccuino tre calciatori attualmente in Serie A, possibili obiettivi per completare il reparto del centrocampo.

Trovate qui la notizia relativa a Miranda: i club interessati e i due profili seguiti dal Bologna.

Dovbyk resta o torna a Roma? Ne parliamo qui.

Chi sono i tre centrocampisti individuati dal Bologna? Scopriamolo insieme qui.

Bologna FC – Il recupero di Enem

In casa Bologna tengono banco le condizioni di Jay Enem. Il centravanti olandese è assente dai campi dalla trasferta di Cagliari, quando alla vigilia della partita fu fermato da un problema al tendine d’Achille. Mercoledì Enem si è sottoposto ad un nuovo controllo all’Isokinetic, per valutare l’infiammazione al tendine.

Qui le condizioni di Jay Enem e i nuovi tempi di recupero dell’attaccante.

Bologna FC – Il futuro di Raimondo e calciomercato

In serata, le notizie di oggi approfondiscono un possibile arrivo in prestito in rossoblù, qualora Dovbyk lasciasse le Due Torri e tornasse anzitempo verso il Colosseo.

Chi al posto di Dovbyk?

Oltretutto sono arrivate anche le dichiarazioni del direttore sportivo del Frosinone, Castagnini, sul futuro di Raimondo.

Qui le parole del dirigente ciociaro.

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