Fortitudo, game over in Gara 3. Verona vince 86-73 e vola in finale

SCALIGERA VERONA – FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA 86-73 (27-22; 20-13; 24-28; 15-10)

Scaligera Verona: Baldi Rossi 3, Pittana, Mercenero, Loro 15, Poser 4, Bolpin 3, Ambrosin 10, Zampini 13, Johnson 12, Mcgee 14, Monaldi 3, Serpilli 3. All. Ramagli

Flats Service Fortitudo Bologna: Moore 19, Sarto, Anumba, Mastellari 8, Sorokas 16, Imbrò 16, Guaiana, De Vico 3, Moretti 4, Gamberini. All. Caja

Qui le statistiche complete

I miracoli possono anche esistere ma questa non è la sera dei. A Verona i padroni di casa dimostrano di saper difendere lo 0-2 conquistato al Paladozza e già prima dell’intervallo portano dalla loro la gara. Una fiammella si riaccende prima del gran finale, troppo tardi. Forse il 3-0 è troppo severo, forse il 3-0 non rispecchia i valori dei due roster ma questo ha detto il parquet. Ora via alle domande sul futuro: unica certezza: “Effe io canto per la Effe..”

La cronaca di Verona-Fortitudo: primo tempo

Quintetti iniziali:

Verona: Zampini, Mcgee, Bolpin, Johnson, Poser.

Fortitudo: Imbrò, Moore, Sarto, Sorokas, Moretti.

Dentro o fuori per la Effe, ci si gioca la stagione (senza Fantinelli) e i biancoblù partono con uno 0-7 urla combattività. L’inerzia è di chi non vuole proprio finire tutto stasera, Sorokas capofila, e Verona accusa il colpo. 9-15 a metà primo quarto. Poi ecco gli scaligeri che va bene lasciar correre ma i match point non sono infiniti. Tornano quasi a contatto i padroni di casa mentre il lavoro di Moore e Imbrò tiene avanti Bologna. Non fino a fine periodo perché Johnson si galvanizza e i compagni lo seguono. Sorpasso chiamato ed effettuato, con tanto di bomba sulla sirena di Ambrosin: 27-22 dopo 10′.

Lo show è tutto Loro a inizio secondo quarto, doppia schiacciata che forza il time out di Caja per impedire che i gialloblù prendano il largo sul +7. E’ il momento di Gamberini per dare fiato ad Imbrò unico play di serata, a lui l’arduo compito di marcare Mcgee ma il palcoscenico rimane a Loro con la specialità della casa senza che la Fortitudo riesca ad imbastire una reazione convincente. Eppure la sfida resta viva, complice qualche errore scaligero di troppo in conclusione, 38-33 a 1’47” dalla pausa. Gli ultimi possessi del primo tempo premiano i padroni di casa9-0 di parziale interrotto da Imbrò a cronometro fermo, palazzo su di giri e 47-35 a metà.

La cronaca di Verona-Fortitudo: secondo tempo

Gli ultimi 20′ dell’anno per la Effe, una Fossa commovente dà tutto ma anche gli avversari danno tutto. Il tentativo di ricucire dura poco, l’inerzia rimane saldamente tra le mani dei padroni di casa con il gap che lievita: 60-44 dopo i primi 4′ nella ripresa poi Scaligera di gestione e Fortitudo di cuore, che poco basta. Un po’ di triple a colorare il finale del terzo periodo e attenzione perché quella angolare di Mastellari vale il -8 (71-63) con 49” prima della penultima sirena, stesso parziale con cui si entra nei 10′ finali.

O la va o la va. Per quasi 2′ si lotta senza cesti. Mcgee scuote la rete e di ball handling stende Mastellari. Il colpo di grazia lo dà chi, con onestà, meritava di darlo: Andrea Loro from downtown. 77-63 a 6’30” dalla fine. Non è finita ma le percentuali di riaprire la gara per la Fortitudo calano drasticamente, specialmente se in attacco la brillantezza viene meno. E’ di nuovo gestione per Verona che a 3′ dalla fine gioca con il cronometro. Bomba di loro per il più 15 (86-71). Fine dei giochi, 86.73, Verona approda in finale LNP, la Fortitudo saluta la stagione 25/26. Che sarà, sarà.

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