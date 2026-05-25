Bologna, chi arriva se parte Italiano? Ecco tutti i nomi

Dopo avervi raccontato il possibile intreccio tra Vincenzo Italiano e il Napoli, è necessario ragionare anche sui possibili sostituti che il Bologna sta valutando. Perché mentre a Casteldebole si aspetta il confronto decisivo con l’allenatore siciliano, il club rossoblù si sta già muovendo per non farsi trovare impreparato nel caso in cui il valzer delle panchine trascini davvero Italiano lontano dalle Due Torri.

Le prossime 48 ore saranno importanti, ma non necessariamente definitive. Il summit tra la dirigenza e il tecnico servirà a chiarire programmi, ambizioni e prospettive, anche se sarà il Napoli a dare il via al domino.

La prospettiva Grosso e la concorrenza della Fiorentina

Ecco perché il Bologna, senza inutili allarmismi, sta monitorando diversi nomi per cautelarsi. Tra i profili valutati con maggiore attenzione c’è quello di Fabio Grosso, reduce da una sontuosa stagione con il Sassuolo. La sua capacità di lavorare sui giovani vengono considerati elementi in linea con il percorso costruito dal club rossoblù negli ultimi anni. Su di lui, però, c’è anche l’attenzione della Fiorentina, che sembra non volerci affatto riunciare.

Palladino, perché l’idea potrebbe funzionare

Un altro nome che intriga è quello di Raffaele Palladino. Dopo quanto fatto vedere a Monza e Firenze nelle ultime stagioni, Palladino viene visto come un tecnico moderno, in grado di dare identità alle proprie squadre e valorizzare il materiale tecnico a disposizione. Il suo profilo rispecchierebbe la volontà del Bologna di proseguire lungo una linea di continuità tattica e progettuale.

Tra i sostituti di Italiano, ecco la suggestione De Rossi

Più suggestiva, ma non per questo da escludere, la pista che porta a Daniele De Rossi. L’ex tecnico della Roma – secondo quanto riporta Claudio Beneforti sul Corriere dello Sport – piace per personalità, leadership e idee di gioco, anche se sarebbe probabilmente la scelta più “forte” e meno conservativa rispetto alle altre candidature.

Al momento, però, ogni ragionamento è subordinato alla decisione di Italiano. A Casteldebole c’è ancora la speranza di proseguire insieme, ma il club sa bene che trattenere un allenatore cercato da società con ambizione Scudetto sarebbe complicato.

Permanenza o addio: il Bologna prepara il futuro, con o senza Italiano

Nel caso di permanenza, il confronto tra il Bologna e Italiano non sarebbe comunque una semplice formalità. Sul tavolo finiranno temi importanti: dal rinnovo di contratto fino alle strategie sul mercato e agli obiettivi futuri.

Le parole pronunciate dal tecnico dopo la sfida con l’Inter sono sembrate piuttosto chiare: il Bologna non vuole più limitarsi a stupire, ma punta a consolidarsi stabilmente nelle zone alte della classifica. Ed è proprio qui che si giocherebbe la vera partita. Perché continuare insieme significherebbe anche per Italiano dover, necessariamente, alzare l’asticella.

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