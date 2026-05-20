Fortitudo, l’ex Bolpin: «Al Paladozza servono intensità e mentalità»

Nel roster della Scaligera Verona, c’è chi l’ambiente Fortitudo l’ha conosciuto bene nelle ultime due stagioni Dopo la serie vinta 3-1 contro Brindisi, Riccardo Bolpin, classe 1997, è pronto a guidare i suoi compagni anche contro l’ex squadra a partire da Gara 1 delle semifinali playoff di questa sera. Un estratto della sua intervista odierna sul Corriere dello Sport- Stadio:

Le parole di Bolpin

Come arrivate a questa semifinale playoff?

«Abbiamo superato un quarto di finale molto difficile contro una squadra di alto livello, era tutt’altro che scontato, ora arriviamo carichi a questa sfida. Abbiamo dato una bella risposta a noi stessi e adesso sappiamo che ci apprestiamo ad affrontare un’altra squadra molto forte in un palazzetto molto caldo. L’aspetto mentale è uno dei principali per poter vincere a Bologna e poi pareggiare l’intensità che mette in campo, soprattutto quando gioca al Paladozza. Queste saranno le chiavi principali».

A proposito di questo, lei conosce bene il Paladozza?

«Sappiamo che andiamo a giocare in un palazzetto infuocato sportivamente parlando. Conosco bene l’atmosfera e so che servirà fare una grande prestazione di squadra vincendo almeno una partita a Bologna».

Un bilancio delle sue due stagioni fortitudine? Rammarico per come sono finite?

«Sono state diverse. La prima è stata incredibile arrivando fino alla fine playoff oltre alla finale di Coppa Italia pur con un po’ il rammarico per come è finita. Lo scorso anno è andata un po’ peggio, con qualche difficoltà in più. Sono orgoglioso di aver indossato la maglia della Fortitudo e Bologna la porterò sempre nel cuore».

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