Seguici su

BasketFortitudo Bologna

Fortitudo, l’ex Bolpin: «Al Paladozza servono intensità e mentalità»

Le parole dell’ex Fortitudo Riccardo Bolpin questa sera in campo al Paladozza per Gara 1 delle semifinali playoff con Verona

Pubblicato

8 minuti fa

il

Riccardo Bolpin (foto Scalifgera Verona)
Riccardo Bolpin (© Scaligera Verona)
Aggiungi 1000 Cuori Rossoblu come Fonte preferita su Google

Nel roster della Scaligera Verona, c’è chi l’ambiente Fortitudo l’ha conosciuto bene nelle ultime due stagioni Dopo la serie vinta 3-1 contro Brindisi, Riccardo Bolpin, classe 1997, è pronto a guidare i suoi compagni anche contro l’ex squadra a partire da Gara 1 delle semifinali playoff di questa sera.  Un estratto della sua intervista odierna sul Corriere dello Sport- Stadio:

Le parole di Bolpin

Come arrivate a questa semifinale playoff?
«Abbiamo superato un quarto di finale molto difficile contro una squadra di alto livello, era tutt’altro che scontato, ora arriviamo carichi a questa sfida. Abbiamo dato una bella risposta a noi stessi e adesso sappiamo che ci apprestiamo ad affrontare un’altra squadra molto forte in un palazzetto molto caldo. L’aspetto mentale è uno dei principali per poter vincere a Bologna e poi pareggiare l’intensità che mette in campo, soprattutto quando gioca al Paladozza. Queste saranno le chiavi principali».

A proposito di questo, lei conosce bene il Paladozza?
«Sappiamo che andiamo a giocare in un palazzetto infuocato sportivamente parlando. Conosco bene l’atmosfera e so che servirà fare una grande prestazione di squadra vincendo almeno una partita a Bologna».

Un bilancio delle sue due stagioni fortitudine? Rammarico per come sono finite?
«Sono state diverse. La prima è stata incredibile arrivando fino alla fine playoff oltre alla finale di Coppa Italia pur con un po’ il rammarico per come è finita. Lo scorso anno è andata un po’ peggio, con qualche difficoltà in più. Sono orgoglioso di aver indossato la maglia della Fortitudo e Bologna la porterò sempre nel cuore».

Riccardo Bolpin (©Valentino Orsini - Fortitudo Flats Service Bologna)

Riccardo Bolpin (©Valentino Orsini – Fortitudo Flats Service Bologna)

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
Lascia un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *