Fortitudo sentenza interna e riscatto: Cremona battuta 73-62

FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA – JUVI FERRARONI CREMONA 73-62 (22-15; 21-15; 17-16; 13-16)

Flats Service Fortitudo Bologna: Braccio ne, Bentivogli ne, Mastellari, Sarto 25, Anumba 7, Della Rosa 3, Sorokas 13, Guaiana 6, Fantinelli 6, De Vico, Perkovic 9, Moretti 4. All. Caja

Juvi Ferraroni Cremona: Allen 8, Panni 8, Di Croce ne, Del Cadia 2, La Torre, Barbante 12, Allinei 9, Vecchiola 7, Garrett 11, Bortolin 5, Del Vecchio ne. All. Bechi

Qui le statistiche complete

Si voleva riscattare il blackout di Cividale? Si voleva salutare (per ora) il Paladozza in festa? Detto, fatto. Contro la Juvi Cremona la Effe gestisce bene la gara fin dall’inizio chiudendola ampiamente prima della sirena finale. Poi chi vivrà, vedrà, ai playoff (salvo l’impossibile).

La cronaca di Fortitudo-Juvi: primo tempo

Quintetti iniziali:

Fortitudo: Fantinelli, Perkovic, Sarto, Anumba, Sorokas.

Juvi: Allen, Allinei, Allen, Bortolin, Barbante.

C’è la Fossa, c’è la voglia di riscatto dopo il sabato poco santo di Cividale, e c’è Mastellari a roster. Mancano solo i panieri che per quasi un minuto e mezzo non prendono parte alla serata. Ci pensa Sarto dalla lunetta a sbloccare la sfida per poi ripetersi dalla media. Gli ospiti, forse con la pancia tutto sommato piena dall’obiettivo salvezza, giocano più leggeri, forse un po’ troppo, e in 4′ vanno a segno solo in penetrazione con Del Cadia. D’altra parte la Fortitudo non strafà ma se Anumba si trova a metterla da tre significa che le meglie sono larghe. 9-4 a metà primo quarto. Bisogna quindi spingere sull’acceleratore fin da subito, la Effe tenta una prima fuga portandosi a +10. Panni in uscita dalla panchina ci tiene a ricordare al Paladozza che sa fare canestro da tre, Guaiana anche. L’ex di turno ferisce di più e tiene a galla i suoi mentre Sorokas fa esplodere il Madison in tap-in sulla sirena: 22-15 al termine del primo quarto.

Dall’arco la Juvi si conferma pericolosa, pericolosissima se vuole. Il fatto è che vuole a tratti e ad altri si perde in errori banali dai quali, però, non sono esenti anche i padroni di casa. E il punteggio quasi si pianta. Nel frattempo arriva il momento dell’esordio di Mastellari ma non è lui l’eroe che torna a far correre le statistiche, per quello, lato Bologna, ci pensa Sarto. 28-24 a 4′ dall’intervallo. Si procede a ranghi più compatti, l’intensità cresce, le disattenzioni anche specialmente per la Fortitudo anche se non paga dazio più del previsto e grazie al Fante, Guaina e Sarto autore di una finta dall’arco da far rivedere torna in doppia cifra di vantaggio. 43-30 a metà.

La cronaca di Fortitudo-Rimini: secondo tempo

Si riparte dai muscoli di Anumba e dalla precisione, più o meno, di Barbante. Continua a migliorare i propri numeri Sarto, stranamente da tre. 48-40 dopo i primi 4′ nella ripresa. La difesa fa il suo, Moretti, sugli scudi, serve l’extra possesso a Della Rosa che vale la bomba del nuovo +11 (51-40). Il leitmotiv resta lo stesso e negli avversari subentra anche un po’ di nervosismo. Così la forbice si allarga e pure Perkovic, preferito a Moore, sale in cattedra. 60-46 a 10′ dalla fine.

Saluto a “Massimino” da parte della Fossa prima di tornare alle faccende di parquet. Queste fanno prevalere la stanchezza per quasi tre minuti poi botta e risposta da tre. Sarto macina punti e sfonda quota 20, Sorokas, a segno quasi solo a cronometro fermo vuole prendersi qualche applauso ma le luci della ribalta rimangono sul numero 3 biancoblù: 70-55 a 5′ dal termine della gara. Resta il tempo al solito Sarto di ritoccare il massimo stagionale (25) e a tutta la squadra di salutare la regular season casalinga nel migliore dei modi. Fortitudo batte Juvi 73-62.

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