Hackett: «La squadra si è unita, contava solo vincere. Morgan? Il mio giocatore preferito»

La Virtus Bologna ritrova il successo in LBA nella sfida più importante, contro la ormai ex capolista Brescia agganciata proprio dalle V Nere in classifica. I bianconeri si sono imposti ieri sera per 87-79 sul parquet del PalaLeonessa A2A e tra i protagonisti assoluti c’è stato ovviamente Daniel Hackett. Il veterano virtussino è la guida di questa squadra, capace di dettare i ritmi e tenere il controllo dei momenti più complicati all’interno delle gare.

Ieri per il 23 da Forlimpopoli la solita prestazione a tutto tondo con 8 punti, 5 assist, 3 rimbalzi e 2 palle recuperate. Tutto questo condito dall’intensità difensiva e la capacità di rendersi decisivo nei momeni chiave del match.

Le parole di Hackett al termine di Brescia – Virtus

«Oggi per noi era importante vincere, siamo alla quarta partita in sette giorni, arrivavamo da una batosta al Pireo dove ci hanno messo abbastanza a nudo. La squadra si è unita, abbiamo trovato delle energie in più con il rientro di Morgan e Momo che ci danno esperienza e sostanza. Io ho cercato di fare il mio, cercando di aiutare la squadra ed eseguendo il piano partita. Sal (Niang) è stato fortissimo a rimbalzo, Alston ha giocato un ottima partita, Carsen, Luca insomma tutti. Dobbiamo ritrovare energie, quello sprint che ci è mancato in questo periodo con tanti infortuni e prepararci per la Coppa Italia».

La difesa: «Abbiamo un po’ mescolato le carte in tavola, l’anno scorso e anche nella prima quest’anno abbiamo cercato soffocare Amedeo sul pick and roll, oggi come avete visto abbiamo cambiato su di lui cercando di cambiare il piano partita. Non puoi sempre presentare la stessa cosa a Brescia, sono una squadra intelligente e ben allenata. Oggi hanno fatto un gran lavoro anche i nostri lunghi a limitare Amedeo sui cambi e anche i nostri piccoli quando ci siamo ritrovati a fronteggiare Bilan o Burnell in post basso».

Su Matt Morgan: «Parli del mio giocatore preferito, oltre ad essere un gran bravo ragazzo sta dimostrando di essere uno dei pretendenti alla vittoria del MVP in campionato. E’ un ragazzo che lavora duro in palestra, è umile e ci da un’imprevedibilità in campo di cui abbiamo sentito la mancanza in questo periodo. Giochiamo tante partite ed è questa la nostra realtà, facciamo l’Eurolega anche per crescere».

Primi a vincere sul campo di Brescia quest’anno: «La nostra partita è stata decisamente buona, contava vincere. Dobbiamo dare anche credito a Brescia: eccellente squadra che gioca insieme da tempo, una società splendida che sta facendo le cose per bene. Per noi è sempre difficile giocare contro di loro. Ci spingono a dare il meglio e vediamo il prossimo capitolo della saga cosa ci riserverà».

Fonte: LBATV – Sky

