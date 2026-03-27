Incredibile Virtus Bologna: esonerato Dusko Ivanovic!

Clamoroso in casa Virtus Bologna, lo società felsinea ha esonerato Coach Dusko Ivanovic. Il tecnico campione d’Italia in carica e il suo assistente Nenad Trajkovic lasciano così Bologna a stagione in corso. Le V Nere all’indomani della sconfitta subita in casa dell’Olimpia Milano (terza di fila tra Eurolega e campionato) perdono anche la loro guida tecnica. Difficile pensare che le motivazioni siano però solamente legate ai risultati sportivi.

Nella gara di ieri sera qualcosa di strano è accaduto anche nella gestione di Carsen Edwards al quale sono stati concessi solamente nove minuti di gioco, di cui zero nel secondo tempo.

Il comunicato della Virtus Bologna sull’esonero di Ivanovic

Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica di aver sollevato dall’incarico di Head Coach della Prima Squadra il Sig. Dusko Ivanovic.

Contestualmente, la Società rende noto che anche l’assistente coach Nenad Trajkovic conclude la propria esperienza in bianconero.

Virtus Pallacanestro Bologna desidera esprimere il più sentito ringraziamento a Coach Ivanovic per la professionalità, la dedizione e il lavoro svolto nel corso del suo mandato. Un ringraziamento è altresì rivolto a Nenad Trajkovic. Ad entrambi vanno i migliori auguri per il prosieguo delle rispettive carriere professionali.

La Società comunica inoltre che il ruolo di Head Coach della Prima Squadra sarà affidato al Sig. Nenad Jakovljevic, che sarà coadiuvato da Daniele Parente e da Cristian Fedrigo.

A Coach Jakovljevic e al suo staff i migliori auguri di buon lavoro per il prosieguo della stagione sportiva.

Il precedente di Coach Nenad Jakovljevic

Un passato al Bayern Monaco come Student Assistant Coach, poi il passaggio alla Dolomiti Energia Trentino dove ha lavorato come coordinatore video della prima squadra e allenatore capo del progetto giovanile. La carriera da Assistant Coach inizia nel 2022 alla Stella Rossa Belgrado, ma già nel 2023 approda a Bologna dove affianca prima coach Luca Banchi e poi Dusko Ivanovic. Nel passaggio tra Banchi e Ivanovic ha guidato la squadra bianconera da capo allenatore per circa una settimana.

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