Procida Show in Lituania, gli Azzurri conquistano la prima vittoria verso i mondiali per 81-82!

Azzurri chiamati alla vittoria nella seconda sfida di qualificazione ai mondiali, l’Italbasket sul campo della Lituania cerca e trova il riscatto dopo la sconfitta con l’Islanda di qualche giorno fa. Una gara complicata per i ragazzi di coach Banchi che inseguono per tre quarti ed escono fuori grazie ad un gradissimo Gabriele Procida nell’ultimo quarto.

Lituania – Italbasket: la sintesi

Un primo tempo difficile per gli Azzurri che partono ancora contratti subendo un parziale iniziale da 7-0. In attacco si carica la squadra sulle spalle Tonut, il migliore della prima frazione. L’Italbasket fatica però a rimbalzo concedendo tante seconde occasioni ai padroni di casa che mantengono sempre il controllo del match. I primi 20′ di gioco si chiudono sul 39-34 con gli azzurri che subiscono un ennesimo parziale ammorbidito dalla conclusione di Tonut.

Al rientro dagli spogliatoi sale l’intensità difensiva di Petrucelli e compagni, Banchi sfrutta tanto Ferrari e Suigo che trovano anche canestri importanti. La Lituania prova però una nuova funga nel finale di quarto che viene bloccata da un parziale di 5-0 degli azzurri che chiudono sul 54 pari. Nell’ultimo periodo è Procida Show, 15 punti in meno di cinque minuti con triple in tutti i modi e una schiacciata in transizione che fa tremare tutta la Lituania. I padroni di casa però rispondo colpo su colpo dai 6,75 senza mai concedere la fuga agli azzurri.

Nel finale la Lituania ritrova il vantaggio a 14” dalla fine sul +1, Mannion buca però l’area avversaria per firmare l’81-82, punteggio che rimane intatto per via di una gran difesa finale di Petrucelli.

