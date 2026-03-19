Ivanovic: «Nei primi 30 minuti non abbiamo combattuto, questo è l’unico problema»

La Virtus Bologna di coach Dusko Ivanovic deve arrendersi all’Hapoel Tel Aviv con il punteggio di 109-91. A Sofia le V Nere si presentano con soli dieci giocatori a referto e ben cinque infortunati. Una gara in cui ci si aspettava poco anche per via di una classifica europea ormai segnata per le tante sconfitte rimediate negli ultimi tempi.

Le buone notizie arrivano dai giovanissimi bianconeri, Accorsi e Baiocchi hanno infatti avuto la possibilità di giocare diversi minuti andando anche a referto con 6 e 2 punti. A livello di produzione offensiva molto bene il duo Morgan – Alston Jr entrambi autori di 24 punti.

Le statistiche complete.

Le parole di Coach Ivanovic post Hapoel Tel Aviv – Virtus Bologna

«Congratulazioni all’Hapoel che ha giocato meglio di noi, specialmente nei primi 30 minuti. 30 minuti nei quali noi non abbiamo combattuto e non abbiamo fatto nulla, motivo per cui già dalla prossima partita saremo chiamati a migliorare.

Poche rotazioni e tante assenze? L’unico problema questa stasera è stato il fatto che non abbiamo combattuto».

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