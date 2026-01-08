Ivanovic: «Non abbiamo avuto pazienza in attacco contro una grande difesa»

Si ferma ad Oaka la striscia di vittorie per la Virtus Bologna che deve arrendersi ad un Panathinaikos alla ricerca di riscatto. Gara terminata sul punteggio di 84-71 per i ragazzi di Ataman. La squadra di coach Dusko Ivanovic, priva di Luca Vildoza fermo per infortunio è apparsa poco lucida durante il corso dei quaranta minuti e poco precisa dall’arco dei tre punti (31%).

Tra i virtussini Carsen Edwards risulta il miglior marcatore con 24 punti realizzati, seguono Morgan con 12 e Akele con 10. Per i verdi di Atene il Solito Nunn da 21 punti e un Holmes dominate sotto canestro con 16 punti, 9 rimbalzi e 5 stoppate.

Le statistiche complete.

Le dichiarazioni di Ivanovic post Panathinaikos – Virtus Bologna

«Prima di tutto faccio le mie congratulazioni al Panathinaikos. Loro hanno giocato meglio, specialmente hanno giocato con più energia sopratutto all’inizio della gara con una difesa veramente dura e contro questa difesa noi dovevamo giocare con pazienza, cosa che abbiamo fatto nel secondo tempo per rimanere nella partita».

«Sicuramente oggi non abbiamo giocato con la stessa energia con cui siamo abituati a giocare in casa. Questo non è successo in tutte le trasferte, ma stasera è vero non abbiamo messo abbastanza energia».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook