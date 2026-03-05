Ivanovic: «Abbiamo giocato una buona partita, nel finale qualche errore di troppo»

La Virtus Bologna gioca un’ottima gara in quel di Madrid ma deve arrendersi ad un finale amaro per 92-84.

Non basta la grande prestazione di Carsen Edwards, autore di 32 punti e diverse giocate per i compagni. Ottima anche la prestazione di Luca Vildoza.

Le parole di coach Dusko Ivanovic post Real Madrid-Virtus Bologna

«Congratulazioni al Real Madrid che ha giocato meglio nei momenti decisivi della partita. Noi, in una gara equilibrata fino agli ultimi due minuti, abbiamo commesso due o tre errori di troppo e loro nello stesso momento hanno preso due o tre rimbalzi offensivi. Peccato, perché penso che abbiamo giocato una buona partita e ci è mancata solo un po’ di costanza in difesa e pazienza in attacco.

Tanto carattere ma poca continuità difensiva e pazienza e nei momenti importanti? Sì, è quello che dicevo prima: ci è mancata questa consistenza in difesa e la pazienza in attacco. Dovevamo solo muovere di più la palla e cercare opzioni migliori. Ma va bene così anche perché è difficile ottenerlo. Credo che i giocatori abbiano fatto una buona partita e volessero fare bene. Si vedeva che potevamo vincere e a volte, in queste situazioni, ci si precipita nella scelta. Però spero che potremo migliorare nelle prossime partite.»

