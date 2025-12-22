Ivanovic: «Abbiamo giocato in maniera seria cambiando la gara in difesa»

La Virtus Bologna di Coach Ivanovic si impone sulla Germani Brescia con il punteggio finale di 86 -76 e riconquista la vetta della classifica in LBA. Una sfida insidiosa dopo il back to back di Belgrado che ha visto le V Nere dover battagliare in un primo tempo non brillante. Durante la ripresa Pajola e compagni hanno alzato l’intensità difensiva in maniera decisa prendendo l’inerzia del match. Qualche nervosismo ha rischiato di far traballare la lucidità bianconera per via di alcuni atteggiamenti degli ospiti ma i ragazzi felsinei hanno mantenuto il focus portando a casa un risultato importante per il proseguo della stagione.

Fondamentali l’energia di Akele nelle due metà campo, i 17 punti di capitan Pajola e i 16 del solito Edwards. Ottima prova anche da un Hackett in modalità veterano capace di mettere a segno 10 punti ma sopratutto portare l’esperienza necessaria per arginare un Della Valle che nel primo tempo sembra poter essere letale.

Le statistiche complete.

Le dichiarazioni di Ivanovic post Virtus Bologna – Brescia

«Penso che abbiamo giocato una gara seria. All’inizio con dei problemi in difesa contro una squadra che gioca bene in velocità con giocatori che si conoscono da tanto. Cambiando l’intensità difensiva abbiamo messo noi in difficolta loro e tutti hanno giocato in maniera seria».

Sulla differenza di giorni per preparare il match: «Non ho mai detto che siamo stanchi. La stanchezza non esiste».

Brescia ha avuto modo di preparare la gara odierna con una settimana abbondante di tempo mentre le V Nere hanno giocato l’ultima gara venerdì a Belgrado. Nonostante ciò il coach virtussino non ritiene giusto parlare di stanchezza che da sua mantra “non esiste”.

Prossimi appuntamenti

Prossimo appuntamento della Virtus Bologna in programma questo venerdì in Eurolega contro l’Olympiacos Pireo, in una gara delicata e prestigiosa contro una delle squadre migliori della competizione. Per quanto concerne il campionato di LBA le V Nere affronteranno lunedì prossimo la Pallacanestro Trieste fuori casa in quella che sarà l’ultima gara del 2025 bianconero.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook