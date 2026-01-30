BasketVirtus Bologna
Ivanovic post Monaco – Virtus: «Tutti hanno fatto un gran lavoro di squadra»
Le dichiarazioni di Coach Ivanovic al termine della sfida sul campo del Monaco
La Virtus Bologna conquista una vittoria incredibile in quel di Montecarlo, Monaco battuto per 84-82 con un finale al cardiopalma. In quarto quarto iniziato in maniera ottimale la squadra di Coach Ivanovic tocca anche il +10 ma quando tutto sembra andare per il verso giusto i monegaschi ritrovano il vantaggio con la tripla di Mike James. A risolvere la sfida ci pensa però Luca Vildoza che mette a segno la tripla finale lasciando quattro secondi ai padroni di casa che non trovano la stoccata vincente.
Tra i migliori per le V Nere spiccano Alston Jr con 19 punti, Morgan con 15 e Akele autore di 11 punti con 7 rimbalzi. Bene anche Diarra che chiude con 9 punti, 6 rimbalzi e 3 stoppate.
Le parole di Ivanovic al termine di Virtus Bologna – Monaco
«Non abbiamo iniziato bene in difesa, poi nel secondo quarto siamo riusciti a migliorare, crescendo nel pick and roll e dandoci maggiori possibilità. In attacco siamo stati bravi a lavorare con la giusta pazienza. Jallow? Buona difesa, ha saputo giocare bene contro i migliori attaccanti avversari. Ma tutti hanno fatto un gran lavoro di squadra»
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook