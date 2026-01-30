Ivanovic post Monaco – Virtus: «Tutti hanno fatto un gran lavoro di squadra»

La Virtus Bologna conquista una vittoria incredibile in quel di Montecarlo, Monaco battuto per 84-82 con un finale al cardiopalma. In quarto quarto iniziato in maniera ottimale la squadra di Coach Ivanovic tocca anche il +10 ma quando tutto sembra andare per il verso giusto i monegaschi ritrovano il vantaggio con la tripla di Mike James. A risolvere la sfida ci pensa però Luca Vildoza che mette a segno la tripla finale lasciando quattro secondi ai padroni di casa che non trovano la stoccata vincente.

Tra i migliori per le V Nere spiccano Alston Jr con 19 punti, Morgan con 15 e Akele autore di 11 punti con 7 rimbalzi. Bene anche Diarra che chiude con 9 punti, 6 rimbalzi e 3 stoppate.

Le statistiche complete.

Le parole di Ivanovic al termine di Virtus Bologna – Monaco

«Non abbiamo iniziato bene in difesa, poi nel secondo quarto siamo riusciti a migliorare, crescendo nel pick and roll e dandoci maggiori possibilità. In attacco siamo stati bravi a lavorare con la giusta pazienza. Jallow? Buona difesa, ha saputo giocare bene contro i migliori attaccanti avversari. Ma tutti hanno fatto un gran lavoro di squadra»

