Ivanovic: «La difesa è la chiave, Ferrari ci ha dato energia con i suoi punti e le sue qualità»

Dopo un avvio di gara non certo brillante la Virtus Bologna si accende sul campo di Napoli Basket e conquista la vittoria per 90-71. Una gara che ha visto protagonisti diversi in campo con un Francesco Ferrari da ben 19 punti e 27 di valutazione a guidare i suoi alla vittoria. Ottima prestazione anche per Aliou Diarra autore di 14 punti con 7 rimbalzi e 27 di valutazione.

Le statistiche complete.

Una prestazione convincente dopo la buona prestazione di Madrid che garantisce ancora la vetta della classifica ai bianconeri di Bologna.

Le parole di Ivanovic al termine di Napoli Basket – Virtus Bologna

«Non abbiamo iniziato bene la partita, ma ci abbiamo provato. Va detto però che Napoli nei primi 5-10 minuti è partito certamente meglio di noi, giocando più velocemente. Poi negli ultimi due quarti abbiamo iniziato a giocare meglio in difesa, riuscendo a rubare diversi palloni che ci hanno dato la possibilità di sfruttare al meglio le azioni in transizione.

Contento per la reazione dopo l’inizio difficile? Per noi la cosa più importante è la difesa e cercare sempre di essere aggressivi nella nostra metà campo. Questo aspetto infatti ci dà la fiducia per giocare al meglio anche nella metà campo offensiva. Anche Ferrari questa sera ci ha dato l’energia con i punti e dimostrando le sue qualità. Ma penso che questa sera tutti nel terzo quarto abbiano dato il loro meglio».

