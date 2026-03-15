Ivanovic: «La nostra mentalità è questa: non ci sono problemi, ma solo soluzioni»

La Virtus Bologna si impone tra le mura amiche nel big match di LBA contro l’Olimpia Milano per 104-94. Una prestazione oltre le migliori aspettative, senza playmaker di ruolo per via dell’emergenza infortuni ma con grande carattere e gestione dello staff tecnico.

Tra i migliori in campo sicuramente Alston Jr con i suoi 27 punti, 5 assist e 32 di valutazione. Ottimo anche l’apporto del solito Edwards che chiude da miglior realizzatore con 28 punti a referto e tanti canestri importanti nell’ultimo quarto. Molto bene anche Francesco Ferrari, che dopo la doppia cifra di Napoli si ripete con 11 punti, 6 rimbazli e una prestazione molto solida.

Le statistiche complete.

Le parole di Coach Ivanovic al termine di Virtus Bologna – Olimpia Milano

«Questa sera penso che abbiamo giocato molto bene, specialmente in transizione e muovendo bene la palla. Forse non abbiamo difeso in modo eccellente, ma penso che i nostri continui cambi difensivi abbiano creato problemi ai nostri avversari.

Bel segnale vista la situazione infortuni? Credo sia stata una grande dimostrazione personalità. La nostra mentalità è questa: non ci sono problemi, ma solo soluzioni».

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