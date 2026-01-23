Ivanovic: «Complimenti alla Stella Rossa, noi non abbiamo difeso bene»

Serata storta per la Virtus Bologna che deve arrendersi davanti ad una Stella Rossa Belgrado in piena fiducia ed alte percentuali dal campo. Si chiude sul 93-102 una serata in cui ai ragazzi di Ivanovic sono mancate le certezze solite con le quali poter raggiungere la vittoria. Una sconfitta che pesa tant anche in classifica dove i bianconeri vedono allontanarsi la zona play-in in cui Zalgiris e la stessa Stella Rossa si porta a tre vittorie di vantaggio.

Per i bianconeri i migliori in campo sono Momo Diouf con 21 punti e 9 rimbalzi, Alston Jr autore di 18 punti. Produttivi anche i soliti Edwards (16) e Morgan (14) ma non abbastanza incisivi per tenere il ritmo offensivo dei serbi di Belgrado.

Le statistiche complete.

Le parole di coach Ivanovic al termine di Virtus Bologna – Stella Rossa

«Congratulazioni alla Stella Rossa, ha giocato molto bene, ma lo ha fatto anche perché noi abbiamo difeso malissimo. Il problema di stasera è che non abbiamo giocato a basket come la Stella Rossa, dovevamo essere più aggressivi nei contatti. In 40 minuti abbiamo fatto solo 15 falli, di cui due falli tecnici».

