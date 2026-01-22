Ivanovic: «Un’altra gara difficile, dovremo combattere ancora una volta». Rientra Vildoza

Dopo una prestazione di assoluto livello contro il Fenerbahce che ha visto la Virtus Bologna uscire sconfitta solo nei secondi finali, alla Virtus Arena arriva domani la Stella Rossa. Una sfida cruciale per i ragazzi di Coach Ivanovic che inseguono la zona play-in distante solo due vittorie. Proprio la formazione di Belgrado, reduce dalla vittoria a Montecarlo occupa la decima posizione in classifica.

Intanto i bianconeri ritrovano Luca Vildoza tra i disponibili, un rientro importante per trovare maggiori rotazioni in cabina di regia.

Le parole di Ivanovic e Alston Jr alla vigilia di Virtus Bologna – Stella Rossa

Le parole di coach Dusko Ivanovic alla vigilia della partita contro Stella Rossa: «Sarà un’altra gara difficile, soprattutto dopo la battaglia contro il Fenerbahce. La Stella Rossa è una squadra che ha l’obiettivo di giocare i playoff, una squadra fisica e intelligente: hanno tanti giocatori che possono giocare in situazioni di uno contro uno e in transizione. Dovremo combattere ancora una volta, consci che sarà necessaria energia per raggiungere la vittoria.»

Derrick Alston Jr. sul match di domani: «La Stella Rossa è una squadra di talento, una squadra difficile da affrontare soprattutto fuori casa dove stanno ottenendo buoni risultati. Sarà sicuramente dura ma potremo contare ancora una volta anche sul supporto dei nostri tifosi per tornare alla vittoria e fare il nostro meglio».

Informazioni sulla gara

Virtus Bologna vs Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade, venerdì 23 gennaio ore 20.30 – Virtus Arena (Bologna)

ARBITRI: Emin Mogulkoc, Alberto Baena, Maxime Boubert.

DIRETTA: Sky Sport Basket e Nettuno Bologna Uno.

Indisponibili Aliou Diarra, Alen Smailagic e Francesco Ferrari.

