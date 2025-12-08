Ivanovic: «Abbiamo l’obiettivo di vincere il titolo. Stasera sono contento di aver rivisto Achille»

La Virtus Bologna porta avanti l’ottimo momento di stagione con una vittoria convincente ai danni di Tortona sul punteggio finale di 92-77. Nella giornata della BeliNight i bianconeri si impongono sui piemontesi con una prova corale di livello, Edwards illumina nel primo tempo ma è Momo Diouf l’assoluto MVP del match con una prestazione a tutto tondo suggellata dalla doppia doppia da 15 punti e 12 rimbalzi.

La V Nera mantiene così il primato in classifica insieme alla Germani Brescia, una sola sconfitta in LBA e un percorso che la vede ora a sette vittorie in fila. La prossima settimana andrà in scena al Forum di Assago il big match contro Olimpia Milano in quella che sarà l’ennesima prova di maturità per Pajola e compagni.

Le parole di Ivanovic post Virtus Bologna – Derthona Tortona

Ivanovic: «Una partita molto seria contro Tortona, contro una squadra che abbiamo condiviso molto bene la palla difeso in abbiamo alzato il livello in difesa e questo ci ha permesso di trovare anche migliori tiri in attacco e vincere la partita».

«I giocatori pensano a giocare, io guardo e cerco di gestire migliorando le cose. I ragazzi si sono preparati bene sui giocatori di Tortona. Abbiamo l’obiettivo di vincere il titolo e loro sanno che per fare questo dobbiamo arrivare nella miglior posizione possibile in classifica».

«Oggi sono veramente contento che si sia celebrata una leggenda come Marco Belinelli ma ancor di più per aver rivisto Achille, non lo vedevo dalla partita contro Venezia e devo dire che sono veramente contento di averlo visto stasera»

