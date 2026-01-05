Ivanovic: «Avremo bisogno di una gara diversa rispetto a quella giocata all’andata a Kaunas»

La Virtus Bologna torna i campo dopo la vittoria contro Olimpia Milano e a seguito dell’ufficialità del 20-0 contro Trapani. Alla Virtus Arena arriverà domani lo Zalgiris Kaunas, bestia nera dei bianconeri che avranno bisogno ancora di una grande prestazione per rimanere attaccati al treno dei Play-in.

La squadra di Coach Ivanovic ritrova tra i disponibili Carsen Edwards e Alen Smailagic. Tra gli indisponibili invece ancora Momo Diouf e Aliou Diarra.

La presentazione del match tra Virtus Bologna e Zalgiris Kaunas

Le parole di coach Dusko Ivanovic alla vigilia della prima partita di ritorno di Euroleague: «Lo Zalgiris è una squadra veramente seria da affrontare anche perché ha la qualità di riuscire a giocare allo stesso modo in casa come in trasferta. Sono forti e solidi e possono contare soprattutto su guardie con i 3 punti nelle mani come Francisco, Williams-Goss e Lo i quali riescono a creare e fare basket. La partita che abbiamo giocato là a Kaunas è stata senza energia, quindi spero che domani potremo giocare meglio».

Brandon Taylor sulla sfida alla Virtus Arena: «Lo Zalgiris è davvero una grande squadra, molto ben allenata. Sono una formazione decisamente disciplinata, ma allo stesso tempo fisica. Domani dovremo essere concentrati, anche perché sappiamo che è molto raro trovare una squadra che gioca così bene sia in casa che in trasferta. Per questo domani dovremo giocare al meglio».

Informazioni sulla gara

Virtus Bologna vs Zalgiris Kaunas, martedì 6 gennaio ore 20.30 – Virtus Arena (Bologna)

DIRETTA: Sky Sport Basket e Nettuno Bologna Uno.

Biglietti disponibili qui.

