Virtus Bologna – La Fip ufficializza la vittoria per 20-0 contro Trapani

Arriva direttamente dalla nota FIP odierna l’omologazione del risultato di 20-0 per la gara tra Virtus Olidata Bologna e Trapani Shark. La gara si sarebbe dovuta giocare domenica 4 gennaio 2026. Per le V Nere arrivano quindi i due punti in classifica e il primato solitario a seguito della sconfitta rimediata dalla Germani Pallacanestro Brescia contro il Banco di Sardegna Sassari.

La nota della Fip in merito alla sfida tra Virtus Bologna e Trapani Shark

Quattordicesima giornata, gare del 3-4 gennaio 2026

TRAPANI SHARK.

Il Giudice Sportivo Nazionale,

vista la mail del 2 gennaio 2026 con la quale la società Trapani Shark S.S.D. A R.L. comunicava alla FIP e, per conoscenza, alla LBA l’impossibilità di partecipare alla gara n. 105 del Campionato di serie A/M programmata per il 4 gennaio 2026 contro la Virtus Bologna per asseriti motivi di forza maggiore ritenuti dalla LBA non idonei a giustificare il rinvio di gare già calendarizzate;

ritenuto, pertanto, che debba trovare applicazione quanto disposto dall’art. 14 R.E. gare e dagli artt. 18, 49 e 55, primo comma, R.G.;

preso atto che detta comunicazione è stata inviata entro le 48 ore prima della disputa della predetta gara;

dispone:

la perdita della gara e omologazione della stessa con il risultato di 20-0 con obbligo del Trapani Shark S.S.D. A R.L. di pagamento dell’ammenda di Euro 50.000,00 prevista per la prima rinuncia alle gare dall’art. 8.3 C.U. Contributi (art. 14 R.E. gare, art. 18 R.G., art. 49 R.G., art. 55 R.G.)

Altri provvedimenti disciplinari

DOLOMITI ENERGIA TRENTO. Ammenda di Euro 666.00 per offese collettive sporadiche del pubblico agli arbitri [art. 27,4bc RG rec.,art. 24,4 RG]

VANOLI CREMONA. Ammenda di Euro 666,00 per offese collettive e sporadiche del pubblico agli arbitri [art. 27,4bc RG rec.,art. 24,4 RG]

VANOLI CREMONA. Ammenda di Euro 2.000,00 per rilevante irregolarità delle attrezzature obbligatorie, con recidiva (sirena dei 24″ non udibile) [art. 40,1b RG rec.]

S.BERNARDO CANTÙ. Ammenda di Euro 1465,00 per offese collettive e sporadiche dirette a tesserato ben individuato e per comportamenti atti a turbare il regolare svolgimento della gara (sventolamento delle bandiere dietro il canestro allo scopo di distrarre i giocatori della squadra avversaria, nonostante l’invito rivolto dagli arbitri ai tifosi di desistere da tale comportamento) [art. 27,4bc RG rec.,art. 24,4 RG, art. 28,3 RG, art. 27,3 RG].

