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Jakovljevic: «Il PalaDozza ci porta un ricordo molto positivo, Parigi squadra atipica e veloce»
Le parole del coach serbo e del playmaker argentino alla vigilia del match di Eurolega
La Virtus Bologna torna in campo e lo fa al Paladozza, dove domani sera ospiterà Paris Basketball nel recupero della 34 giornata di Eurolega. Quella di domani sera sarà la prima da Capo Allenatore per Nenad Jakovljevic, chiamato a riportare tranquillità nel gruppo squadra dopo l’esonero di Coach Dusko Ivanovic.
Le parole di Jakovljevic e Vildoza alla vigilia di Virtus Bologna – Paris Basketball
Le parole di coach Nenad Jakovljevic sul ritorno al PalaDozza: «Domani torniamo al PalaDozza con un ricordo molto positivo delle partite giocate lì a inizio stagione. Ci attende una squadra molto atipica, in quanto gioca in un modo estremamente veloce, con molti possessi e molti punti in transizione e contropiede, sfruttando al meglio anche gli uno-contro-uno in campo aperto. Molto del risultato di domani dipenderà dalle nostre transizioni difensive, dalle nostre difese uno-contro-uno e soprattutto dalla capacità di proteggere il canestro andando forte a fare box-out per permetterci di recuperare rimbalzi. Per quanto riguarda l’altra metà del campo, vogliamo controllare il ritmo giocando non soltanto in transizione ma anche gestendo i possessi e cercando di controllare il più possibile l’andamento della partita».
Luca Vildoza sulla partita contro Paris: «Domani sarà sicuramente una partita tosta, anche perché loro sono una squadra che gioca bene, nonostante la loro posizione in classifica. Parigi gioca infatti ad un ritmo intenso e complicato da affrontare.Noi siamo chiamati a cambiare faccia, specialmente dopo questa serie di sconfitte e l’esonero del coach. Quindi dobbiamo mostrare un volto diverso e dimostrare il nostro reale valore, con la consapevolezza e l’orgoglio per la società che rappresentiamo».
Informazioni sulla gara
Virtus Bologna vs Paris Basketball, martedì 31 marzo ore 20.45 (qui i biglietti) – PalaDozza (Bologna)
ARBITRI: Emilio Perez, Jordi Aliaga, Vasiliki Tsaroucha.
DIRETTA: Sky Sport Basket e Nettuno Bologna Uno.
Indisponibile Alessandro Pajola.
Si ricorda a tutti gli abbonati che per accedere al PalaDozza sarà necessario presentarsi ai varchi muniti di abbonamento valido per la Virtus Arena e del segnaposto. Entrambi i tagliandi saranno necessari e obbligatori per l’accesso.
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