Jakovljevic: «Udine è in un ottimo momento, noi dobbiamo credere nel nostro gioco di squadra»
Archiviata la pesante sconfitta subita ad Istanbul contro l’Efes, la Virtus Bologna torna in campo domani con l’Apu Udine. Tra le mura della Virtus Arena i bianconeri proveranno a dare continuità alla vittoria ottenuta sul campo della Germani Brescia con la quale la squadra di Ivanovic a conquistato nuovamente il primato in LBA. Una sfida da non sottovalutare contro una squadra particolarmente in forma, reduce da prestazioni e vittorie importanti.
Una sfida che avvicina alla Final Eight di Coppa Italia della prossima settimana, quando le V Nere proveranno ad alzare un titolo che manca ormai da troppo tempo nella bacheca bianconera.
Le parole di Jakovljevic alla vigilia di Virtus Bologna – Apu Udine
Le parole alla vigilia dell’Assistant Coach Nenad Jakovljevic: «Ci attende una gara da affrontare in maniera molto seria, contro una squadra che nelle ultime settimane ha giocato ad un ritmo ed un livello alto, come dimostrano i recenti risultati. Ci ricordiamo molto bene le difficoltà che abbiamo riscontrato nella partita di andata. Udine è una squadra molto dinamica ed aggressiva, come dimostra il fatto di essere la squadra migliore a rimbalzo offensivo: da parte nostra sarà necessaria la stessa aggressività e la stessa determinazione, con l’idea di lottare per ogni singolo possesso e ogni singolo rimbalzo, credendo nei nostri mezzi e in quello che possiamo fare giocando di squadra».
Informazioni sulla gara di domani sera
Virtus Olidata Bologna vs Apu Old Wild West Udine, domenica 15 febbraio ore 18.30 – Virtus Arena (Bologna).
Arbitri: C. LO GUZZO – G. DORI – A. NICOLINI
Diretta: LBATV (in chiaro previa registrazione) e Nettuno Bologna Uno
Indisponibile Alessandro Pajola.
