Jakovljevic: «Vogliamo continuare ad esprimere il nostro gioco di squadra». Rientra Edwards

E’ già tempo di vigilia per la Virtus Bologna che di rientro da Montecarlo dove ha sconfitto il Monaco a domicilio, si prepara già per la sfida di domani contro Aquila Basket Trento. La diciottesima giornata di LBA vedrà infatti i bianconeri inmpegnati sul parquet della Virtus Arena contro la formazione di coach Cancellieri, squadra sempre temibile e reduce dalla prestigiosa vittoria in Eurocup contro il Besiktas.

Per la squadra di Coach Ivanovic una sfida tanto insidiosa quanto importante per mantenere la vetta della classifica e portare avanti l’entusiasmo maturato ieri sera.

Le parole di Jakovljevic alla vigilia di Virtus Boologna – Aquila Trento

Le parole dell’Assistant Coach Nenad Jakovljevic: «Trento arriva a Bologna dopo tre vittorie consecutive, di cui due in trasferta. Il gioco di coach Cancellieri si basa sulle soluzioni rapide in contropiede e sul gioco perimetrale delle guardie: dovremo focalizzarci sul fermare soprattutto Steward, Jones e Battle, senza mai perdere di vista la versatilità delle loro ali. Ci attende una squadra molto aggressiva a rimbalzo. Dovremo essere molto concentrati per vincere i duelli uno contro uno e la battaglia a rimbalzo. Vogliamo continuare ad esprimere un gioco di squadra e insieme ai nostri tifosi raggiungere i nostri obiettivi».

Informazioni sulla gara

Virtus Olidata Bologna vs Dolomiti Energia Trentino, domani domenica 01 febbraio, ore 19.00 – Virtus Arena (Bologna)

Arbitri: A. VALZANI – M. LUCOTTI – G. MINIATI

Diretta: LBA TV (in chiaro previa registrazione) e Nettuno Bologna Uno

Biglietti disponibili qui

Rientra tra i disponibili Carsen Edwards. Indisponibili Alessandro Pajola e Alen Smailagic.

La Virtus Bologna affronterà Trento a meno di 48 ore dalla sfida di Montecarlo mentre la settimana prossima vedrà un back to back di Eurolega che le metterà davanti Asvel e Olympiacos. Importante per Coach Ivanovic la gestione delle energie fisiche e mentali con la speranza di ritrovare al più presto capitan Pajola e Alen Smailagic.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook