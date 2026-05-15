Jakovljevic: «Mi aspetto aggressività e determinazione, Pajola non ci sarà in Gara-1»

La Virtus Bologna si prepara all’inizio dei Playoff Scudetto 2026, davanti a sé il primo ostacolo sarà Trento, realtà ben nota a Coach Jakovljevic per il suo passato nell’Aquila Basket.

La formazione bianconera si presenta alla prima gara, in programma questa domenica, con un grande assente: Alessandro Pajola. Lo ha annunciato proprio questa mattina il tecnico delle V Nere durante l’incontro con i media tenutosi in Casa Virtus.

Le parole di Coach Jakovljevic in vista di Gara-1 tra Virtus Bologna e Trento

«Mi aspetto un approccio aggressivo e determinato, con l’idea di fare passi in avanti rispetto a quello visto in stagione. Detto questo noi arriviamo ai playoff da primi in classifica, quindi vuol dire che qualcosa di buono l’abbiamo fatto, dal primo all’ultimo. Non parlo solo dei giocatori, ma di tutta la società, il merito va dato a tutti quanti.



Per me è la prima volta da capoallenatore in una situazione del genere, e mi sento in dovere di ringraziare la società, soprattutto il signor Zanetti e il signor Paolo Ronci, perché è stata fatta una scelta molto coraggiosa. Mi rendo conto dell’importanza di questa panchina. Prima di me ci sono stati dei signori allenatori, e sono grato per questa opportunità.



Vi devo informare che purtroppo Pajola non potrà esserci in gara 1. Ha subito una distorsione al ginocchio destro (non quello operato). Verrà monitorato quotidianamente dallo staff medico con l’idea di rientrare il prima possibile per essere a disposizione per questi playoff.

La mancanza di un giocatore e una persona come Pajo, il capitano della squadra, di valore umano infinito, sposta un attimino. La nostra bravura in stagione è stata quella di trovare sempre soluzioni, tutti gli altri giocatori devono essere pronti a darci una mano e colmare il gap derivato delle assenze. Abbiamo sempre reagito di squadra.



Trento è un’ottima squadra, e ha appena battuto Milano, e ha vinto qua in gara 2. Massimo rispetto e massima stima, vanno presi seriamente e con molto rispetto».

Le condizioni di Matt Morgan: «Ha fatto il primo allenamento con contatto dopo un mese, probabilmente sarà disponibile, vediamo se andrà nei 12».

Il cambiamento dalla striscia di sconfitte a quella di vittorie: «Quelli sono numeri, conta come scendiamo in campo, come approcciamo, il feeling tra di noi e gli sguardi che ognuno si scambia col compagno».

La gestione dei giocatori: «L’assenza di Pajola apre tante domande. Abbiamo altri due allenamenti, che ci daranno e mi daranno risposte».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook