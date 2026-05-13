Calciomercato Bologna, due club esteri su Dallinga: ecco chi lo vuole

Thijs Dallinga è in uscita dal Bologna, la notizia è una non notizia in vista della prossima sessione di calciomercato. Tra prestazioni non all’altezza delle aspettative, un tabellino delle marcature che langue e un curriculum di infortuni importante, l’olandese in rossoblù ha deluso.

L’ex giocatore del Tolosa è uno dei pochi acquisti bucati da Giovanni Sartori in questi anni. Tuttavia per il prezzo relativamente basso speso nell’estate del 2024 per prelevarlo dai francesi e il carattere internazionale che ha assunto il profilo col passaggio in Ligue1 e nelle coppe europee, il club felsineo non dovrebbe avere grossi problemi a venderlo.

Un vecchio interesse dalla Francia

Una sensazione suffragata dalle voci. Ci sarebbero infatti più società interessate a Dallinga, l’ex centravanti di Tolosa ed Excelsior piace in Ligue1 e non solo in vista del prossimo calciomercato, e questo può far ben sperare il Bologna. Una di queste è l’Olympique Lione, che cerca nuovamente un centravanti.

La formazione francese, allenata dall’ex Milan Paulo Fonseca, si era già interessata durante la sessione invernale al giocatore del Bologna. A gennaio comunque il Lione aveva chiuso per il prestito di Endrick dal Real Madrid e l’arrivo di Dallinga, purché in saldo, avrebbe rappresentato un lusso.

Ora però le condizioni sono cambiate. Il Bologna è più aperto a fare a meno del giocatore olandese, mentre a gennaio con l’occasione di “liberarsi” di Immobile, i rossoblù scelsero di alleggerirsi del pesante ingaggio dell’ex Lazio.

Dallinga piace anche in Spagna

Dalla Francia, il portale Sport.fr, fa sapere che l’Olympique Lione non è l’unica squadra sul giocatore. Dallinga sarebbe finito nel mirino estivo anche del Valencia, alla ricerca di un centravanti nel prossimo calciomercato, una fortuna per il Bologna che potrebbe tirare tirare su condizioni e prezzo.

La Liga, d’altronde, è un campionato ben più aperto tatticamente rispetto alla Serie A e Dallinga potrebbe ritornare a fare i numeri che aveva fatto registrare al Tolosa, doveva aveva segnato 38 reti in due stagioni.

Dallinga e la delusione rossoblù

L’ormai completo biennio a Bologna per l’olandese non è stato positivo come da attese. Arrivato per circa 15 milioni, più circa 3 di bonus, il giocatore ha segnato appena 12 gol in 78 presenze, a cui vanno aggiunti 8 assist (statistiche Transfermarkt, sempre da considerare molto “larghe”).

Oltre alla delusione tecnica, a portare il Bologna a voler cedere Dallinga nel prossimo calciomercato c’è anche qualche perplessità dal punto di vista fisico. Thijs è stato gestito nel finale della passata stagione per una pubalgia, poi risolta con un’operazione; e quest’anno la situazione si sta ripetendo per via di una fastidiosa tendinite.

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