Calciomercato Bologna: riflessioni sul futuro di Miranda

La partita di Napoli di lunedì sera, ha fatto riscoprire la migliore versione possibile di Juan Miranda. Attento dietro e feroce davanti. Tecnicamente è sempre stato una garanzia, una pedina che tramite il cambio di passo ed il piede mancino è in grado di cambiare il volto al Bologna. Al terzino spagnolo non sono mai mancati corteggiamenti e ammiccamenti sul fronte del calciomercato, principalmente da Spagna e da Inghilterra. Interessi che, nel corso della prossima sessione estiva di mercato, potrebbero ricomparire.

Calciomercato Bologna: chi se Miranda partisse?

Il contratto di Miranda scade nel 2027, ma il Bologna ha un’opzione per estendere l’accordo fino al 2028, come riferito da Marcello Giordano nell’edizione odierna de il Resto del Carlino. Il terzino sinistro arrivò due anni fa dal Betis Siviglia a parametro zero ed è chiaro che se il Bologna volesse ottenere una corposa plusvalenza dovrebbe rinnovargli il contratto.

La scelta consapevole di privarsi del calciatore spagnolo sarebbe una strategia per non dover cedere in estate nessuna delle pedine offensive. Il calciomercato estivo, in ogni caso, ridisegnerà la fascia sinistra difensiva. Anche a Lykogiannis scadrà il contratto, tra un mese circa, ma non verrà esercitata la clausola di rinnovo per un altro anno visti e considerati i diversi problemi fisici del greco.

Gli occhi del club si muovono alla ricerca di uno o più possibili sostituti. Si è già scritto del kosovaro (con passaporto albanese) Dion Gallapeni, terzino che si è messo in mostra nel campionato polacco. Nella lista del Bologna c’è Souffian El Karouani, terzino della nazionale marocchina (con passaporto olandese) e dell’Utrecht (club a cui a gennaio è stato girato in prestito Karlsson).

Il suo contratto è in scadenza alla fine di questa stagione sportiva: stagione in cui ha impressionato, mettendo a referto 3 gol e 17 assist tra tutte le competizioni. Proprio per questo la concorrenza sarà serrata. Sul nazionale marocchino ci sono anche Roma, Marsiglia, Ajax, Juventus, Besiktas e Leverkusen. L’altro nome seguito costantemente dal Bologna è quello di Samuele Angori, appena retrocesso in Serie B con il suo Pisa.

Il Bologna dovrà capire se separarsi o meno da Miranda. Specialmente in un momento complicato come quello attuale, in cui i terzini affidabili scarseggiano. La palla al futuro e ai dirigenti.

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