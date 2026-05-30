Jakovljevic: «Non siamo stati in grado di giocare la nostra pallacanestro per 40 minuti»

La Virtus Bologna parte male in semifinale scudetto, in Arena passa la Reyer Venezia 91-83. La squadra di Jakovljevic si scioglie nel quarto periodo dopo aver raggiunto anche il +11. Nel finale tanti gli errori di gestione dei possessi, più concreta invece la formazione veneta che si porta così sull’1-0 nella serie prendendosi il fattore campo.

Le parole di Jakovljevic nel post Virtus – Venezia

«Non siamo stati abbastanza aggressivi fisicamente per tenere sui quaranta minuti, non abbiamo avuto abbastanza forze fisiche e mentali, gli ultimi minuti sono la prova di questo. Abbiamo commesso alcuni errori molto importanti negli ultimi minuti regalando tiri liberi agli avversari che nell’ultimo quarto. Dobbiamo migliorare la circolazioni di palla in attacco, quando non lo abbiamo fatto abbiamo perso tanti palloni che hanno generato tanti punti da contropiede per Venezia che è vermente brava a sfruttare queste situazioni. Stasera non siamo stati in grado di giocare la nostra pallacanestro per 40 minuti».

«Wiltjer è un ottimo giocatore, abbiamo aggiustato la difesa su di lui perchè nei primi 20 minuti se ricordo bene ha fatto 19 punti e poi nei restanti 7 credo. La difesa su di lui è migliorata ma abbiamo perso altri giocatori anche per la qualitàche hanno loro. Mi ripeto, ma non siamo stati in grado, di squadra, di giocare la nostra pallacanestro per 40 minuti. E’ una maratona, domani ne parleremo e cercheremo delle soluzioni di squadra».

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