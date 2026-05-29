Sempre più Tedesco, Miranda e il calciomercato: Bologna, le notizie del 29 maggio

Se ieri era finito un rapporto, da oggi ne è (quasi) iniziato un altro, quello con Domenico Tedesco. Un altro ancora si è prolungato, quello con Juan Miranda e due, temporaneamente, potrebbero interrompersi in direzione Vicenza: vediamo quali sono state le principali notizie di oggi, venerdì 29 maggio 2026.

Il Bologna sceglie Domenico Tedesco

La notizia della giornata in casa Bologna è arrivata in mattinata, da più fonti autorevoli e con praticamente nessuna possibilità di smentita: dopo aver salutato ieri Vincenzo Italiano, oggi i Rossoblù hanno definito i dettagli con Domenico Tedesco, che si appresta a diventare il prossimo allenatore del Bologna.

Qui il link all’articolo completo su Tedesco

Miranda in Rossoblù fino al 2028

Non finiscono le belle notizie per i tifosi Rossoblù, che dopo aver saputo chi allenerà, in attesa dei comunicati ufficiali, nella prossima stagione il Bologna, sanno chi sarà il terzino sinistro per il terzo anno consecutivo: Juan Miranda estende il suo contratto con il Bologna di un anno, fino al 2028.

Qui il link all’articolo completo su Miranda e l’estensione di contratto

Amey e Corazza in orbita Vicenza

Una delle notizie di oggi del Bologna non poteva non riguardare il calciomercato, questa volta in uscita e non direttamente dei protagonisti della prima squadra. Già, perché questa volta di parla di Tommaso Corazza e Wisdom Amey, e dell’interessamento nei loro confronti del Vicenza, neo-promosso in Serie B che vorrebbe rimpolpare la rosa con i due gioiellini Rossoblù.

Qui il link all’articolo su Corazza e Amey

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