BasketFortitudo Bologna
La Effe vince a Forlì 65-96, ma non basta, in A ci va Scafati
A Forlì non c’è partita, la Fortitudo chiude la pratica in meno di un tempo. Adesso si attendono i risultati dai campi di Scafati e Pesaro
UNIEURO FORLI’ – FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA 65-96 (15-21; 20-30; 9-22; 19-23)
La Fortitudo fa il suo dovere con la migliore delle nonchalance e in meno di un tempo batte Forlì, ma la partita per la Serie A ma non basta, a Rimini Scafati vince e conquista la serie A, la Effe chiude da terza della classe.
La cronaca di Forlì-Fortitudo: primo tempo
Quintetti iniziali:
Forlì: Bossi, Aradori, Rosser, Stephens, Gaspardo.
Fortitudo: Della Rosa, Moore, Sarto, Anumba, Sorokas.
“Che sarà, che sarà”, un pensiero al campo e un orecchio ai parquet non collegati. Forse uno di troppo perché non la Effe in attacco si sblocca solo dopo due e mezzo con Sarto (dall’arco of course) mentre Stephens, il meno ex tra gli ex, prende confidenza dall’altro lato del campo e i compagni lo seguono. Le maglie in difesa sono strettissime, i varchi per gli attacchi biancoblù scarseggiano, serve forzare le conclusioni per avanzare. La forzatura però premia, specialmente Della Rosa che con due bombe porta al +4 (7-11) a metà primo periodo. La sfida vive di fiammate alternate, prima tocca a una e poi all’altra e il punteggio prende quota al netto degli errori. 15-21 dopo 10′.
Fuoco alle polveri per Mastellari e doppia cifra di vantaggio fortitudina (17-27) mentre il ritmo va velocissimo, quasi confusionario. Non per l’ultimo arrivato dei Caja boys, ancora sugli scudi come Stephens che sotto le plance fa un po’ quel che vuole e timidamente avvicina Forlì. 27-36 a meno di 5′ dall’intervallo. Meno timidamente in uscita dal timeout con Rosser ad alzare il livello della pallacanestro. Cerca di alzarlo anche Moore e lo fa in collaborazione con Sarto e un Della Rosa ovunque in difesa Pajola style, anche nel bulbo. La forbice si allarga, +14 quando si entra nell’utlimo giro di lancette, Moretti la migliora, Bossi rimedia da tre così come Della Rosa allo scadere e l’Aquila vola: 35-51 a metà.
La cronaca di Forlì-Fortitudo: secondo tempo
Continua l’assolo bolognese anche nella ripresa. Forlì rischia di spegnersi lentamente. +22 dopo i primi 2′ (35-57) e gestione della sfida con più tensione per quanto sta accadendo altrove anche perché si avvicina il trentello con tutti gli interpreti sul parquet a divertirsi. 44-73 a 10′ dalla fine, anche della stagione?
Rosser prova a salvare l’onore casalingo anche perché la partita è virtualmente finita. Si aggiustano le statistiche ma tanto a pochi interessa quel che succede sul parquet forlivese che, però, per la cronaca vede un Guaiana salire in cattedra e un Anumba volare al ferro mentre Gaspardo cede a un po’ di nervosismo. L’unico dubbio che rimane è: la Effe arriva a cento? No ma vince 65-96. Si aspetta per un quarto d’ora poi da Rimini arriva il verdetto, Scafati vince il campionato.
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