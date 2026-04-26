Calciomercato Bologna, è rivoluzione: 6 acquisti già in programma per l’estate

Dopo la sconfitta contro la Roma, il passivo per i rossoblu si fa sempre più pesante. I dati sono emblematici: 3 sconfitte di fila, 8 gol subiti e nessuno segnato fanno capire che servono degli interventi decisi sulla rosa. E così il Bologna ha già pronta la lista della spesa per il prossimo calciomercato estivo.

Come riporta il giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira, ben sei giocatori dovranno arrivare per completare la formazione felsinea. Dunque, circa la metà dell’undici titolare sarà riformata. C’è aria di rivoluzione, anche perché questo numero non tiene conto delle offerte inattese che potrebbero convincere la dirigenza a lasciar partire qualche interprete.

Calciomercato Bologna, serve un nuovo portiere

Skorupski, purtroppo, non è un giocatore da 38 partite e spesso alcuni infortuni ne hanno minato le ottime prestazioni. Come facilmente prevedibile, dunque, il primo ambito d’intervento sarà proprio tra i pali. Bisognerà anzitutto capire se tenere Pessina o girarlo in prestito, ma servirà sicuramente un portiere capace di gestire l’ampia mole di incontri e, magari, alternarsi con Skorupski. L’altro punto di domanda riguarda Gillier. Resterà a Bologna o verrà girato ancora in prestito? Chi vivrà, vedrà.

Due difensori cercasi

La linea difensiva, invece, soffrirà quasi sicuramente la partenza di Lucumi. Al posto del colombiano servirà fare un investimento importante, anche perché ad Heggem, Vitik ed Helland (tutti ottimi “secondi”) serve un compagno di reparto più esperto e di calibro europeo. Casale, il più navigato dei quattro, ha ben figurato prima di infortunarsi: l’unico cambio nel ruolo sarà obbligato.

Confermato Miranda, servirà trovare la sua riserva oltre a un nuovo terzino destro. Zortea sta interpretando il ruolo da riserva, mentre per il nodo Joao Mario-Holm bisognerà attendere ancora un po’. Ci sarà, forse, un altro scambio di prestiti: di certo è quasi impossibile rivedere lo svedese in rossoblu. Al netto delle difficoltà di ieri, a mente lucida la possibilità di tenere il portoghese non dispiacerebbe.

Un centrocampista e un attaccante

Riformata la difesa, servirà anche un centrocampista, visto l’addio di Freuler alle porte. I rossoblu stanno già seguendo diversi giovani azzurri, sia in Serie B sia all’estero: l’idea è quella di puntare su una carta d’identità verde e far crescere un talento a Casteldebole. Bisogna anche tenere conto del rientro di El Azzouzi: il ventaglio di opzioni si allargherà e non sarà necessariamente un male.

In attacco, infine, dovrà arrivare un nuovo attaccante. Ancora non è chiaro se farà il “terzo”, come Immobile fino a gennaio. Di certo, l’ex Lazio non è mai stato rimpiazzato e Castro sta giocando troppo. Basta un infortunio di Dallinga o del Toto per far saltare gli schemi, troppo poco. In questo senso, il Bologna sogna il colpaccio: tra gli altri, López è uno dei profili più seguiti e chissà che non arrivi proprio lui sotto le Due Torri…

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