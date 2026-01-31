La preview di Fortitudo Flats Service Bologna – Estra Pistoia

La Fortitudo torna davanti al proprio pubblico con l’obiettivo di dare seguito a un cammino interno quasi impeccabile e di consolidare una risalita che passa, inevitabilmente, dalla solidità del PalaDozza. Domenica arriva Pistoia, squadra ferita e in difficoltà, ma proprio per questo pericolosa.

Il fattore casa come punto fermo

Undici vittorie e una sola sconfitta: il rendimento interno della Fortitudo è uno dei pilastri su cui si regge la stagione. Il “Madison” di Piazza Azzarita continua a essere un fortino, capace di esaltare energie, fiducia e intensità difensiva. È da qui che la squadra di Caja deve ripartire, anche per cancellare le amarezze lontano da casa e costruire una continuità che, in ottica classifica, non ammette distrazioni.

Qualche segnale incoraggiante si è intravisto anche nell’ultima trasferta di Scafati, persa solo dopo un supplementare. Un passo avanti sul piano dell’atteggiamento, che ora va trasformato in certezze, cominciando da una gara che, per contesto e momento, non consente sottovalutazioni.

La sfida emotiva di Della Rosa

Il volto della partita sarà inevitabilmente quello di Gianluca Della Rosa. Per il playmaker sarà una gara speciale: di fronte troverà Pistoia, la squadra in cui è cresciuto, che ha guidato da capitano e con cui le strade si sono separate solo pochi mesi fa. Non ci sarà spazio per l’amarcord.

Per Pistoia, infatti, la posta in palio è pesantissima. I toscani arrivano a Bologna dopo nove sconfitte consecutive e occupano il penultimo posto in classifica, a quattro lunghezze dalla zona salvezza. Una situazione complicata, che ha portato a cambiamenti profondi.

Una Pistoia in cerca di identità

Il cambio in panchina, con l’arrivo di Sacripanti al posto di Della Rosa, non ha ancora prodotto risultati immediati. La squadra sta cambiando pelle anche sul mercato: via Seneca Knight, approdato a Mestre, dopo gli addii di Buva e l’arrivo di Stefanini. A roster è stato aggregato anche Karvel Anderson, chiamato ad alzare il livello degli allenamenti e potenziale alternativa a Jazz Johnson, fin qui discontinuo.

Dove e quando si gioca Fortitudo-Pistoia

La sfida tra Flats Service Fortitudo Bologna ed Estra Pistoia si giocherà domenica alle ore 18.00 al PalaDozza di Bologna. La partita sarà trasmessa in diretta su LNP Pass, con radiocronaca su Radio San Luchino e audiocronaca su Canale 88.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook