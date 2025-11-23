La preview di Fortitudo Flats Service Bologna – Unieuro Forlì

Fortitudo-Forlì è la classica partita che racconta di tradizione e tantissimi incroci. Dopo il KO di Cento, la Fortitudo torna sul parquet del PalaDozza per una sfida che assomiglia molto a un bivio stagionale. Il “derby” contro l’Unieuro Forlì, in programma oggi pomeriggio, arriva in un momento in cui la squadra di Attilio Caja deve ritrovare continuità e compattezza dopo una settimana travagliata, segnata dagli infortuni e dal brusco passo falso in trasferta.

Emergenza Effe: Caja fa la conta

La lista degli indisponibili non è breve: Imbrò resterà ai box, stesso destino per Benvenuti. L’allenatore attende invece aggiornamenti incoraggianti da Mazzola e Guaiana, entrambi alle prese con acciacchi che ne minacciano l’utilizzo. In mezzo a queste difficoltà prende forma almeno una notizia positiva: l’esordio, attesissimo, di Jordan Harris. L’esterno americano prenderà il posto di Moore e si prepara a dare energia e atletismo a una squadra che ha ora più che mai bisogno di alternative reali nelle rotazioni, soprattutto vista la stanchezza che prima o poi era inevitabile.

Il ko di Cento: campanello d’allarme?

La sconfitta di Cento è arrivato dopo una gara brillante nei primi tredici minuti per i biancoblù, che poi si è letteralmente spenta su entrambi i lati del campo. Caja, nel dopo gara, non ha voluto nascondersi dietro alle assenze, sottolineando come gli errori siano arrivati da chi era effettivamente a disposizione. Una chiamata alla responsabilità, più mentale che tecnica.

Forlì: squadra imprevedibile

L’avversaria di giornata arriva con un bilancio di 5 vittorie e 7 sconfitte, segno di un andamento altalenante che alterna blackout improvvisi a prestazioni di alto livello. Forlì è una squadra da non sottovalutare in grado di vincere con ampi margini ma anche di crollare improvvisamente, a dimostrazione di una fragilità di fondo che ancora non è stata completamente risolta.

A guidarla c’è una vecchia conoscenza del PalaDozza: Antimo Martino. L’allenatore conosce bene l’ambiente, così come lo conosce Pietro Aradori, che torna ad affrontare i biancoblù dopo più di quindici anni. Forlì si affida soprattutto al talento dei due stranieri, Harper e Allen, che garantiscono circa 30 punti complessivi a serata (15.7 di media il primo, 13.6 il secondo), e a Del Chiaro e Gazzotti nel pitturato. Tuttavia, offensivamente i biancorossi sono la terza peggior squadra della categoria con appena 73.9 punti segnati a partita (peggio hanno fatto fin qui solo Cremona e Torino), statistica che, conoscendo la rigidissima difesa biancoblù, potrebbe pesare. Assente, per gli ospiti, Tavernelli.

Si gioca alle 18: la gara sarà trasmessa in diretta su LNP Pass, con aggiornamenti anche tramite Radio San Luchino e l’audiocronaca di Canale 88.

