La preview di RSR Sebastiani Rieti – Fortitudo Flats Service Bologna

Mentre fuori si moltiplicano pranzi, regali e divani, dentro il mondo biancoblù il calendario non concede tregua: la Serie A2 corre, la classifica resta ingarbugliata e ogni partita pesa. Così, archiviata la vittoria prima delle feste contro Ruvo di Puglia, la squadra di Attilio Caja è già proiettata verso la delicata trasferta di Rieti, in programma domenica 28 dicembre alle ore 18.

Non è tempo di calcoli, né di schemi aritmetici per capire incastri e parità in ottica Coppa Italia. In un campionato che difficilmente si sfilaccerà da qui alla fine della stagione regolare, il mantra resta uno solo: vincere, senza guardare troppo avanti. Un passo alla volta, soprattutto lontano dal PalaDozza, per una Fortitudo a ritmi alterni.

La Fortitudo tra fiducia e prudenza

Il successo contro Ruvo ha regalato serenità, ma non illusioni. La Fortitudo sa che a Rieti servirà ben altro approccio rispetto a quello mostrato in Puglia, anche perché i laziali son un ostacolo ben diverso. E resta aperta la questione legata a Moore: nessun allarme reale, come ribadito da Caja, ma una condizione fisica ancora lontana dall’ideale dopo i recenti acciacchi.

Il nodo trasferta: numeri che pesano

Il vero tallone d’Achille della Fortitudo, fin qui, è stato il rendimento esterno. Il bilancio: 3 vittorie e 6 sconfitte lontano da Bologna, peggior dato tra le squadre della parte sinistra della classifica. Ancora più eloquente la striscia aperta di quattro ko consecutivi fuori casa, con l’ultimo successo che risale addirittura ai primi di novembre, sul campo di Mestre. In casa, la Effe riesce spesso a mascherare limiti e difficoltà, trovando energie e solidità. In trasferta, invece, emergono fragilità che vanno oltre il solo aspetto tecnico: intensità intermittente, minor cattiveria agonistica e qualche blackout di troppo nei momenti decisivi.

Rieti, avversario ferito ma pericoloso

Di fronte, la RSR Sebastiani Rieti non è certo nel suo momento migliore. La squadra allenata da coach Ciani arriva alla sfida reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, con una classifica che dice 10 vittorie e 8 sconfitte e un rendimento perfettamente equilibrato tra casa e trasferta (5-4). Una stagione complicata, segnata da infortuni e rotazioni spesso rimaneggiate. L’assenza di Mian ha tolto qualità e pericolosità sul perimetro, mentre il rientro di Hogue restituisce fisicità e presenza sotto canestro. A guidare l’attacco laziale resta Perry, regista da 16 punti di media, supportato da Guariglia, lungo solido da doppia cifra abbondante tra punti e rimbalzi, e dall’ex Palumbo. Occhio poi al dato palle rubate: Rieti è prima (7.3) in questa speciale classifica.

Si gioca domenica, ore 18, diretta LNP Pass, Radio San Luchino e audiocronaca Canale 88.

