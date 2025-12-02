La preview di Unicusano Avellino – Fortitudo Flats Service Bologna

Nemmeno la pausa del campionato è riuscita a rallentare il lavoro della Flats Service, impegnata senza interruzioni a preparare un dicembre che rischia di diventare il mese più importante dell’intera stagione. Tra recuperi da disputare, big match e una classifica che resta apertissima, la squadra di Attilio Caja si affaccia a un periodo che può ribaltare gli equilibri del girone d’andata e definire l’accesso alla prossima Final Four di Coppa Italia.

Un dicembre decisivo: sei gare in venticinque giorni

La Fortitudo giocherà sei volte in venticinque giorni, quattro in trasferta e due davanti al pubblico del PalaDozza. Una sequenza che può cambiare il volto della graduatoria, soprattutto considerando che Pesaro, caduta nell’ultimo turno, non è più così distante. La Effe resta infatti a quattro lunghezze dalla vetta ma deve ancora recuperare due incontri: un vantaggio potenziale che ribadisce come la squadra sia artefice del proprio destino. Il primo dei recuperi arriverà già domani sera, al Pala Del Mauro di Avellino, inaugurando una volata che, nel migliore dei casi, potrebbe persino riportare i biancoblù in coabitazione con la capolista.

Emergenza continua: Caja ancora senza mezza squadra

Se il calendario promette scintille, l’infermeria continua a imporre prudenza. Anche ad Avellino, Caja dovrà fare i conti con assenze pesantissime: Imbrò e Mazzola non saranno della gara. Le rotazioni restano ridotte all’osso, un problema che il coach biancoblù si trascina da settimane. Tuttavia, la buona notizia riguarda l’arrivo di De Vico, a potenziare il roster. Incerottato ma determinato anche Federico Gamberini, che, dopo la frattura allo zigomo, potrà scendere in campo soltanto con la maschera protettiva.

Avellino: avversaria in crescita dopo il cambio in panchina

Domani la Fortitudo troverà un’Avellino trasformata. Dopo l’esonero di Buscaglia e l’arrivo di coach Di Carlo, la squadra irpina ha incassato due vittorie di fila e si presenta con un bilancio di 8-6, identico in casa e in trasferta. Il pericolo principale resta Lewis, miglior realizzatore con 14 punti e 6 rimbalzi di media. Occhi puntati anche su Mussini, sempre incisivo, su Grande e su Chandler. Sotto canestro Zerini e Dell’Agnello garantiscono esperienza e fisicità, mentre ci sarà anche qualche minuto per l’ex biancoblù Pini. Inoltre, Avellino è prima in Serie A2 per percentuali dall’arco (39%) insieme a Pesaro, Forlì e Mestre, un dato da non sottovalutare: sarà necessaria la miglior difesa perimetrale.

