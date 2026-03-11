La Preview di Virtus Bologna – Partizan Belgrado

La Virtus Bologna riapre le porte della Virtus Arena, sul parquet della Fiera si giocherà oggi la trentunesima giornata di Eurolega contro il Partizan Belgrado. Una sfida che non guarda la classifica ma mette davanti due club storici della pallacanestro europea. Due formazioni separate da quattro vittorie ma con due percorsi stagionali molto differenti. arrivate a questa ultima parte di regular season con obiettivi similari.

Come arriva il Partizan a Bologna?

In una stagione segnata da problemi societari che hanno portato tensioni tra giocatori ed allenatore, culminati con i saluti di Obradovic il Partizan ha deciso di ripartire da Pennaroya. Gli animi si sono sicuramente distesi dopo settimane incandescenti ma il percorso europeo dei serbi non è cambiato. Con 9 vittorie e 20 sconfitte i bianconeri di Belgrado giocano ora per allontanarsi il più possibile dalle ultime posizioni ma i risultati stentano ad arrivare con una sola vittoria negli ultimi cinque match.

Sono stati tanti gli addii e i nuovi arrivati nel corso della stagione, con gli ultimi saluti che rispondono ai nomi di Milton e Jabari Parker, senza dimenticare Tarique Jones. I punti di forza della squadra di Pennaroya sono ora focalizzati su Carlick Jones e Duane Washigton (infortunato e assente per la sfida odierna) tra i piccoli, dove figura anche l’esperienza di Calathes. Brown e Bonga tra gli esterni e Fernando sotto le plance.

Talento e potenziale continuano a non mancare ma i problemi rimangono legati all’affiatamento di uno spogliatoio che vive di alti e bassi. Continuano a mancare lucidità e continuità all’interno delle gare, aspetti sui quali la Virtus dovrà fare leva per conquistare la vittoria.

Il momento della Virtus Bologna

Dopo la delusione in Coppa Italia i bianconeri hanno sempre dimostrato di essere presenti e focalizzati sui propri obiettivi. Prima la grande vittoria interna contro il Barcellona, poi la prestazione di altissimo livello a Madrid e infine la vittoria ottenuta contro Napoli Basket. La Virtus Bologna continua a dover fare i conti con le assenza di Pajola e Hackett ma sta trovando in Edwards un giocatore capace di mettersi a disposizione della squadra.

Nella gara contro Napoli Ivanovic ha potuto gestire i suoi uomini lasciando fuori dai 12 Jallow per turnover e facendo ruotare tutti i suoi ragazzi. Ha trovato grandi prestazioni di Diarra e Ferrari i quali stanno dimostrando di essere ormai pienamente integrati nel gioco bianconero, ma sempre con ampi margini di miglioramento.

Questa sera servirà una V Nera sempre concentrata e capace di imporre la propria pallacanestro per continuare ad onorare una buona Eurolega che, ancora oggi, lascia qualche minima speranza per un posto ai play-in.

