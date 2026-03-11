Virtus Bologna, Diarra e Ferrari nominati MVP e Best-Ita della 21esima giornata LBA

La vittoria per 90-71 sul campo di Napoli Basket ha confermato il buon momento della Virtus Bologna, ma soprattutto ha acceso i riflettori sulla crescita di due dei volti nuovi della stagione: Aliou Diarra e Francesco Ferrari. Non a caso, al termine della ventunesima giornata di Lega Basket Serie A, i due bianconeri sono stati premiati rispettivamente come MVP di giornata e Best Ita, riconoscimenti che certificano l’impatto sempre più concreto dei due giovani nel sistema della squadra.

I numeri

La partita di Napoli è stata un perfetto riassunto del loro momento. Diarra ha firmato una prestazione completa: 14 punti, 7 rimbalzi, 2 stoppate, 2 recuperi, 3 assist e 27 di valutazione. Numeri che raccontano non solo la sua presenza nel pitturato, ma anche la sua crescente capacità di incidere su entrambi i lati del campo. Il lungo ha portato energia, protezione del ferro e una mobilità difensiva che si sta rivelando preziosa negli equilibri della squadra.

Accanto a lui, Ferrari ha risposto con una prova altrettanto significativa: 19 punti, 4 rimbalzi, 2 assist e anche per lui 27 di valutazione. L’esterno italiano ha mostrato personalità e fiducia nei momenti chiave del match, confermando i progressi già intravisti nelle settimane precedenti. La sua crescita offensiva è evidente, ma ancora più importante è la sicurezza con cui si sta inserendo nelle rotazioni e nelle responsabilità del gruppo.

Gran parte del merito va alla fiducia concessa da Duško Ivanović. Il tecnico montenegrino inizialmente ha esitato a dare spazio ai nuovi arrivati, chiedendo loro intensità, disciplina e attenzione difensiva. Pian piano è arrivata la fiducia che, giornata dopo giornata, sta venendo ripagata con prestazioni solide e sempre più mature.

Un futuro da Virtus Bologna per Diarra e Ferrari

Per Diarra e Ferrari, arrivati a Bologna rispettivamente la scorsa estate e questo inverno, l’adattamento a un contesto ambizioso come quello della Virtus non era scontato. Eppure entrambi stanno dimostrando di poter crescere rapidamente all’interno di una squadra che punta in alto e che pretende molto da ogni giocatore.

La gara di Napoli potrebbe rappresentare un ulteriore punto di svolta nel loro percorso. Non solo per i premi individuali, ma per il segnale mandato alla squadra: la Virtus può contare anche sull’energia e sul talento dei suoi giovani. E, se il processo di crescita continuerà su questa strada, Diarra e Ferrari potrebbero diventare sempre più protagonisti nella stagione bianconera.

