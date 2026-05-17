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La Preview di Virtus Bologna – Aquila Basket Trento

La presentazione della serie tra Vu Nere e la formazione Trentina

Pubblicato

24 minuti fa

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Niang Virtus Trento
Saliou Niang (©Virtus Pallacanestro)
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Alle 19 la Virtus Bologna apre la propria corsa playoff ospitando alla Virtus Arena l’Aquila Basket Trento in Gara-1 dei quarti di finale LBA. Una sfida che mette di fronte due squadre arrivate alla postseason con percorsi molto diversi: da una parte le Vu Nere, testa di serie e protagoniste di una regular season di alto livello; dall’altra Trento, capace di strappare il pass per i playoff soltanto all’ultima giornata grazie al prestigioso successo contro Milano e, indirettamente, anche al favore ricevuto proprio da Bologna, vittoriosa contro Varese.

Edwards Virtus Trento

Edwards (©Virtus Bologna)

Fattore campo Virtus e leggerezza Trento

Per la Virtus il fattore campo rappresenta subito un’arma importante. La squadra bianconera vuole indirizzare immediatamente la serie facendo leva sulla profondità del roster e sull’esperienza maturata negli ultimi anni nelle sfide importanti. Bologna arriva all’appuntamento con il peso dei favori del pronostico, ma anche con la consapevolezza che Trento è una squadra capace di alzare il ritmo, correre in transizione e giocare con leggerezza mentale dopo una qualificazione conquistata sul filo.

L’Aquila Basket si presenta infatti senza particolari pressioni, ma con entusiasmo e fiducia. Il successo contro l’Olimpia nell’ultimo turno ha confermato la capacità dei trentini di esaltarsi nelle gare secche e di mettere in difficoltà anche le corazzate del campionato. Per questo Gara-1 assume già un valore chiave: la Virtus vuole evitare sorprese e far pesare il proprio status, mentre Trento proverà subito il colpo esterno per ribaltare l’inerzia della serie.

Pajola Virtus Bologna Brescia

Pajola (©Virtus Bologna)

L’assenza di Pajola

Sul fronte degli infortunati, la notizia più pesante riguarda Bologna, che dovrà rinunciare ad Alessandro Pajola. Il playmaker azzurro è fermo per una distorsione al ginocchio destro e salterà almeno il primo episodio della serie, una perdita importante soprattutto per intensità difensiva, pressione sulla palla e leadership. Coach Nenad Jakovljevic ha confermato il forfait nella conferenza prepartita, spiegando che le condizioni del giocatore saranno monitorate giorno per giorno.

L’assenza di Pajola costringerà la Virtus a redistribuire responsabilità in cabina di regia, con maggior peso sugli esterni e possibili minuti aggiuntivi per Morgan, vicino al rientro dopo i recenti problemi fisici.

Palla a due alle ore 19 alla Virtus Arena: comincia la corsa scudetto della Virtus, ma Trento ha già dimostrato di saper esser un osso duro per tutti.

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