La Preview di Virtus Bologna – Aquila Basket Trento

Alle 19 la Virtus Bologna apre la propria corsa playoff ospitando alla Virtus Arena l’Aquila Basket Trento in Gara-1 dei quarti di finale LBA. Una sfida che mette di fronte due squadre arrivate alla postseason con percorsi molto diversi: da una parte le Vu Nere, testa di serie e protagoniste di una regular season di alto livello; dall’altra Trento, capace di strappare il pass per i playoff soltanto all’ultima giornata grazie al prestigioso successo contro Milano e, indirettamente, anche al favore ricevuto proprio da Bologna, vittoriosa contro Varese.

Fattore campo Virtus e leggerezza Trento

Per la Virtus il fattore campo rappresenta subito un’arma importante. La squadra bianconera vuole indirizzare immediatamente la serie facendo leva sulla profondità del roster e sull’esperienza maturata negli ultimi anni nelle sfide importanti. Bologna arriva all’appuntamento con il peso dei favori del pronostico, ma anche con la consapevolezza che Trento è una squadra capace di alzare il ritmo, correre in transizione e giocare con leggerezza mentale dopo una qualificazione conquistata sul filo.

L’Aquila Basket si presenta infatti senza particolari pressioni, ma con entusiasmo e fiducia. Il successo contro l’Olimpia nell’ultimo turno ha confermato la capacità dei trentini di esaltarsi nelle gare secche e di mettere in difficoltà anche le corazzate del campionato. Per questo Gara-1 assume già un valore chiave: la Virtus vuole evitare sorprese e far pesare il proprio status, mentre Trento proverà subito il colpo esterno per ribaltare l’inerzia della serie.

L’assenza di Pajola

Sul fronte degli infortunati, la notizia più pesante riguarda Bologna, che dovrà rinunciare ad Alessandro Pajola. Il playmaker azzurro è fermo per una distorsione al ginocchio destro e salterà almeno il primo episodio della serie, una perdita importante soprattutto per intensità difensiva, pressione sulla palla e leadership. Coach Nenad Jakovljevic ha confermato il forfait nella conferenza prepartita, spiegando che le condizioni del giocatore saranno monitorate giorno per giorno.

L’assenza di Pajola costringerà la Virtus a redistribuire responsabilità in cabina di regia, con maggior peso sugli esterni e possibili minuti aggiuntivi per Morgan, vicino al rientro dopo i recenti problemi fisici.

Palla a due alle ore 19 alla Virtus Arena: comincia la corsa scudetto della Virtus, ma Trento ha già dimostrato di saper esser un osso duro per tutti.

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