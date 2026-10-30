La tripla di Morgan gela il PalaDozza: il Beşiktaş vince 101-103

La Virtus fa e disfa nel finale. Dopo una partita all’insegna dell’equilibrio, nel quarto periodo le Vu Nere costruiscono un vantaggio di 13 lunghezze, per poi vanificare tutto nei minuti conclusivi. La squadra di Alimpijević non molla mai e, trascinata da un incontenibile Walker IV (30 punti), si aggiudica la contesa. Ai padroni di casa non bastano i 19 punti di un positivo Alston Jr. Dopo stasera, le due formazioni si trovano appaiate in classifica a quota 4 vittorie e 5 sconfitte.

La cronaca di Virtus-Beşiktaş: primo tempo

Dopo una fase iniziale di analisi e studio reciproco, il Beşiktaş tenta un mini allungo sul 5-11. Le Vu Nere però restano a galla grazie alle frequenti zampate di un indiavolato Alston Jr. (9 punti). Fanno il loro ingresso sul parquet le rispettive second unit, con l’equilibrio che regna ancora sovrano dopo 7’ (19-19). Ci pensa Walker IV, il neo arrivato in casa turca, a prendersi le luci della ribalta con 5 punti in fila (21-24). Al termine dei primi 10’, la sfida non conosce padrone, con il punteggio bloccato sul 24-24. A rubare l’occhio è il dato dalla linea della carità, con il 10/16 della Virtus a fare da contraltare allo 0/0 delle Aquile Nere.

In apertura di secondo periodo, Kokila diventa un rebus irrisolvibile con 9 punti in appena 3’, e la Virtus allunga così sul 35-28. Il Beşiktaş non trova fluidità in attacco e nella metà campo difensiva subisce l’atletismo degli uomini di Mumbrú, già a quota 9 rimbalzi offensivi. Il club di patron Zanetti tocca il momentaneo massimo vantaggio sul 39-30, ma le folate di Wilbekin e Walker IV ridanno vita agli ospiti. Non è da meno la coppia bolognese formata da Frazier e Bello, che in un paio di minuti salgono prepotentemente in cattedra. Moore Jr. aggiorna il massimo vantaggio sul 54-42, ma dall’altro lato Walker IV è in totale delirio di onnipotenza. Nei secondi conclusivi, Bello perde un pallone sanguinoso e Uğurlu non perdona. All’intervallo lungo si va sul 54-47: tutto sommato un affare per il Beşiktaş, già alle dipendenze del suo nuovo numero 4 (16 punti per Walker IV).

La cronaca di Virtus-Beşiktaş: secondo tempo

In uscita dagli spogliatoi, la mano di Walker IV non sembra essersi minimamente raffreddata, con il Beşiktaş che si rifà sotto sul 58-57. Stesso discorso per Alston Jr., che non fa un passo indietro nel testa a testa con l’esterno americano (16 punti). Al giro di boa del terzo quarto, la Virtus appare confusa e piuttosto affaticata. Ne approfitta Omoruyi, sua la tripla del vantaggio turco (61-62). Reazione d’orgoglio delle Vu Nere, che trascinate dal motore di Bello e dal talento cristallino di Moore Jr. effettuano il contro sorpasso sul 74-68. Birsen è lesto a rimbalzo e ne mette due facili, anticipando così lo scoccare della sirena. Dopo 30’, è 74-70.

In avvio di quarta frazione, gli attacchi trovano il fondo della retina con continuità, e al 34’ il punteggio sorride alla Virtus: 88-81. Nonostante le difficoltà di serata, Carr tira fuori due conigli dal cilindro e le Vu Nere scappano via sul 94-81. Nel frattempo, Walker IV (27 punti) e Alston Jr. (19 punti) proseguono nella loro sfida a distanza. I padroni di casa alzano troppo presto le mani dal volante e la reazione turca non tarda ad arrivare (99-94). Quando piove grandina, con Nowell che ricuce ulteriormente lo scarto sul 99-97. Con un minuto ancora da giocare, Frazier si carica la squadra sulle spalle e mette a segno i due liberi. Nel possesso dopo, Walker IV non si fa pregare due volte e raggiunge quota 30. Poi, prende vita lo scenario peggiore di tutti: Carr fallisce l’opportunità del potenziale +4, e dall’altra parte Morgan mette la bomba del sorpasso che gela il PalaDozza. Finisce 101-103 a favore degli ospiti.

La squadra di Mumbrú termina come peggio non poteva il terzo doppio turno della sua stagione di Eurolega. Al Madison di Piazza Azzarita passa il Beşiktaş, dopo una partita al cardiopalma. Adesso testa al prossimo impegno casalingo, in programma lunedì sera alle 20.00 contro Trieste.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook