La Virtus espugna Masnago: superata Varese 69-90

La Virtus Bologna affronta Varese in un clima tutt’altro che amico. A Masnago, le Vu Nere conducono dall’inizio e mostrano grande maturità. Nonostante qualche fase a vuoto macchiata da palle perse banali, i bianconeri dimostrano estrema forza mentale.

Senza McDowell-White e Della Valle, ci prova Hale a prendersi più responsabilità per la squadra di casa, ma litiga per tutta la partita con il canestro. Prova corale per il gruppo di Mumbrú, che trova risorse preziose da Baldasso e Alston Jr. (17 punti per entrambi).

La cronaca di Varese-Virtus: primo tempo

Varese parte forte con la tripla di Alviti, ma la Virtus risponde prontamente con la stessa moneta. Si gioca a ritmi alti, con entrambe le squadre che in attacco provano a correre il più possibile. Hackett, beccato di continuo dal pubblico, segna da tre al primo pallone toccato: le Vu Nere tentano così un primo mini allungo sul 9-15. Partita maschia, con tanti contatti sotto canestro. Librizzi, senza alcun timore, entra dalla panchina e ne mette 5 in fila. I padroni di casa vanno in bonus dopo 7’ e i bianconeri ne approfittano. La second unit della Virtus entra bene e stringe le maglie difensive: un and one di Baldasso porta la contesa sul 14-22. Varese produce in attacco, ma dall’altro lato gli ospiti puniscono dalla lunetta (7/7 nel quarto). Un cioccolatino di Alviti manda a canestro Renfro, chiudendo così la prima frazione sul 21-26. Da segnalare il 3/11 da tre punti per entrambe le squadre.

Come nel primo quarto, è Alviti a segnare i primi due punti. Bene Alston Jr. che infila la prima tripla della sua gara (già 9 punti per lui). I bianconeri vedono lievitare le proprie percentuali da tre e costringono coach Kastritīs a chiamare time-out. Varese usa tanto le mani in difesa, giocando sempre al limite del fallo, ma le Vu Nere con il giro palla veloce trovano spesso l’uomo libero (+10 sul 29-39). La squadra di casa ricuce in parte lo scarto sul 35-40, spinta dal cuore e dalle giocate di capitan Librizzi. Controparziale di 6-0 per i bianconeri, con Casarin che trova i primi due punti in maglia Virtus: massimo vantaggio sul 35-46. Finalmente si sblocca Hale che toglie le castagne dal fuoco, dopo un attacco statico (1/10 dal campo per lui). Già 3 falli per Alviti. Finisce 39-47 il primo tempo.

La cronaca di Varese-Virtus: secondo tempo

La Virtus piazza un parziale di 6-0 per iniziare il terzo quarto (39-53); dall’altro lato, Hale trova la prima tripla della sua partita. Le Vu Nere perdono spesso la maniglia in attacco, mentre Varese sembra ingranare la marcia, spinta dal calore del suo pubblico. Già in bonus la squadra ospite dopo poco più di 4’. Una bomba di Alviti incendia Masnago, riportando i beniamini di casa a contatto sul 52-55. La partita sale di colpi con un elettrizzante botta e risposta tra le due avversarie (58-64). Carr fa ballare Kamagate, segna e anticipa la sirena del terzo quarto: 58-68.

Il quarto periodo inizia nel segno di Edwards: una palla recuperata e un canestro funambolico. Hale si carica sulle spalle Varese, siglando 5 punti in fila (63-70). La partita vive una fase concitata, con un filotto di attacchi rocamboleschi e tanto disordine sul parquet. Baldasso, Frazier e ancora Baldasso: la Virtus vola sul +14 (63-77); time-out per coach Kastritīs. I bianconeri dilagano sul +25, con Varese che alza bandiera bianca. Gli ultimi minuti servono solo a definire il punteggio finale. Termina 69-90 per le Vu Nere.

La squadra di coach Mumbrú esce con due punti da Masnago, contro una Varese non al completo. I bianconeri trovano soluzioni alternative in attacco, grazie a un super Baldasso nel quarto conclusivo. Una vittoria che rappresenta un test già convincente nel percorso di crescita della Virtus.

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