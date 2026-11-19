Per un soffio. La Virtus Costa Bologna va vicinissima all’impresa, però alla Roig Arena a spuntarla sono i padroni di casa. Valencia indirizza subito la partita dalla sua parte e all’intervallo si trova meritatamente avanti di 10 lunghezze. Nel secondo tempo, le Vu Nere reagiscono e illudono tutti con un parziale di 14-0 per cominciare il quarto periodo. Tuttavia, nel finale le energie residue nel serbatoio sono troppo poche, e i Taronjas ne approfittano dalla linea della carità, suggellando la vittoria per 92-87. Dopo stasera, il record della squadra di Mumbrú scende a 5-8.

La cronaca di Valencia-Virtus: primo tempo

Filosofie di gioco simili, interpreti diversi. Come al solito, Valencia non ci mette molto a trovare ritmo in attacco: 14-6 dopo 4’, già 7 per Sako. Nonostante qualche passaggio a vuoto, le Vu Nere prendono le misure e con la bomba in transizione di Frazier fanno 16-11. I Taronjas ringhiano in difesa, e non si fermano mai davanti. Nervoso Diarra, punito con un tecnico. Con Bello sul parquet, la Virtus viaggia a ritmi elevati. Festival di triple alla Roig Arena, teatro di un botta e risposta spettacolare. A pochi secondi dalla sirena, il numero 0 bianconero si carica la squadra sulle spalle e brucia la retina dai 6,75 metri. Al termine dei primi 10’, il punteggio dice 30-25.

Troppi rimbalzi offensivi concessi a Valencia (9), in apertura di secondo quarto. Sako giganteggia contro i big della Virtus, mentre Taylor continua a fare a fettine la difesa ospite. I Taronjas vanno al doppio se non al triplo, e dopo 14’ toccano il +14 sul 45-31. Le Vu Nere perdono palloni su palloni (7), ma provano a scuotersi con la tripla di Carr. Vintage Mirotić con il fade–away dalla lunetta, ristabilito così il massimo scarto. Diarra si macchia del terzo fallo personale, e pare soffrire la sfida a distanza con il lungo ex Asvel. Bello e Alston Jr. rosicchiano qualche punto di svantaggio, ma alla pausa lunga la formazione di Mumbrú insegue sul 50-40.

La cronaca di Valencia-Virtus: secondo tempo

Nei primi 3’, Edwards e Carr tengono in piedi l’attacco della Virtus con 10 punti in due. Calano le percentuali dei padroni di casa, Moore Jr. vola in contropiede e costringe Albert a chiamare time-out. Con Valencia a secco da 4’, le Vu Nere tornano a -3 sul 56-53. Goal di Cárdenas dall’angolo, puro ossigeno. Shorts e Sako si rimettono al timone dei Taronjas, ma Bello e Diarra mantengono i bianconeri in linea di galleggiamento (65-61). Taylor va dentro come lama nel burro, però Edwards capitalizza il jumper dalla media. Al 30esimo, la partita è ancora tutta da decidere: 67-63.

Strappo tanto improvviso quanto letale della Virtus, che piazza uno strabiliante 14-0 per aprire le danze nel quarto periodo. Eterno Hackett che sacrifica il proprio corpo alla veneranda età di 38 anni. Dopo 4’ abbondanti, Mirotić sblocca i suoi (70-77). Le Vu Nere gettano alle ortiche troppi tiri liberi (14/25), mentre Valencia si aggrappa alla sua superstar (77-82). Shorts impatta sul 82 pari, poi Carr tira un aquilone, ma Diarra è pronto col tap-in. Finale concitatissimo di gara: Frazier viene stoppato da Brooks con la chase-down, però Taylor fa la stessa fine dall’altra parte. Il conteggio dei rimbalzi offensivi si fa impietoso (28) e Sako appoggia per il pareggio. Nell’altra metà campo Carr butta via una palla sanguinosa, e Shorts non perdona (86-84). Con poco più di 30 secondi da giocare, il canadese fallisce la tripla del possibile sorpasso. Moore Jr. è obbligato a far fallo, ma l’esterno ex Milano è gelido dalla linea della carità (88-84). Frazier non molla e infila la tripla del -1, a 5 secondi dalla fine. Edwards viene condannato dal regolamento, fin troppo fiscale: disruptive foul ai danni di Brooks. Allora è gioco, partita, incontro. Alla Roig Arena termina 92-87.

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