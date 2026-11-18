Nonostante le polemiche, gran parte dei bolognesi e delle autorità si sono detti a favore della costruzione del nuovo stadio di Bologna, l’impianto moderno e polifunzionale che sorgerà nel quartiere della Fiera diventando sia la nuova casa del BFC sia la sede di concerti, spettacoli, manifestazioni ed eventi di vario genere. Come scrive Elisa Benni sull’edizione odierna del quotidiano Il Resto del Carlino, anche Forza Italia ha detto sì all’ambizioso progetto ideato dall’Ente Fiere e dal Bologna Calcio (per un investimento di circa 300 milioni di euro).

Forza Italia a favore del nuovo stadio di Bologna, ma il futuro del Dall’Ara non può attendere: «I progetti siano condivisi con la cittadinanza. Ecco le nostre proposte»

Tutto bellissimo, certo. Allo stesso tempo, però, il partito Forza Italia ha attirato nuovamente l’attenzione sul futuro dell’iconico Stadio Renato Dall’Ara. Il capogruppo comunale Nicola Stanzani, il segretario cittadino di FI Lanfranco Massari e il referente FI di San Giovanni in Persiceto Tammaro Cassandro hanno infatti ricordato che la questione legata alla nuova vita dell’attuale stadio cittadino non può attendere.

Con il “trasloco” del Bologna Calcio nella nuova struttura in zona Expo (tra l’altro candidata a ospitare gli Europei del 2032), il Dall’Ara non può cadere in disuso. Al contrario, il suo utilizzo va ripensato, e bisogna farlo in tempi relativamente brevi. «Per il nuovo impianto bisogna creare un progetto chiaro e trasparente per i cittadini sul fronte degli investimenti previsti, inoltre servono degli studi sui flussi di traffico e sulla mobilità che portino benefici all’area della Fiera» afferma Cassandro.

«Non vogliamo contrastare l’ipotesi di un nuovo stadio nell’area della Fiera. Tuttavia, la sua costruzione avrà un importante impatto sulla città e sui due quartieri coinvolti. Vorremmo che la città venisse interpellata e che i progetti venissero condivisi con tutti. Per questo avanziamo alcune proposte in merito» aggiunge Massari.

FI prosegue: «Proponiamo di valutare diverse ipotesi di riutilizzo del Dall’Ara: che possa diventare un luogo culturale, sportivo o con spazi aperti ai cittadini, o anche un museo legato alla memoria sportiva. Il 2031 non può diventare la data in cui si inizia a ragionare sulla destinazione d’uso del Dall’Ara, ma dobbiamo partire già ora. Vogliamo infine proporre un obiettivo ambizioso per il nuovo stadio, ovvero costruire una struttura che riduca i consumi e aumenti l’autosufficienza energetica».

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