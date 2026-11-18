Domenica 22 novembre 2026, alle 15:00,per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. I rossoblù di Raffaele Palladino vogliono proseguire il proprio percorso positivo e sfruttare il fattore campo per consolidare la propria posizione in classifica. Di fronte ci sarà una formazione friulana pronta a mettere in difficoltà i felsinei con fisicità e qualità.

Recuperi e assenze

Il Bologna dovrà fare ancora i conti con alcune indisponibilità. Il solito Holm, Miranda ed Enem non saranno a disposizione di Palladino, mentre restano da valutare le condizioni di Cambiaghi, che dovrebbe comunque essere a disposizione. Il tecnico rossoblù dovrà quindi gestire le alternative soprattutto sulle corsie esterne e nel reparto offensivo.

L’Udinese dovrebbe presentarsi al Dall’Ara senza Bertola e Gueye. Restano invece da valutare le condizioni di Alaba e Zanoli, con Paolo Zanetti che spera di recuperare entrambi in vista della trasferta emiliana.

Ballottaggi e scelte

Il Bologna dovrebbe confermare il 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà Skorupski, mentre in difesa spazio a Darmian, Casale e Theate. Sulle corsie esterne potrebbero agire Zortea e Alhassane, con Ferguson e Pobega in mezzo al campo. Sulla trequarti spazio a Orsolini e Bernardeschi, alle spalle di Odgaard, ancora favorito per il ruolo di centravanti.

L’Udinese dovrebbe rispondere con il 3-4-2-1. Davanti a Okoye, la linea difensiva potrebbe essere composta da Abankwah, Palma e Solet. A centrocampo spazio a Vojvoda e Kamara sulle fasce, con Karlström e Piotrowski nella zona centrale. Sulla trequarti dovrebbero agire Zaniolo ed Ekkelenkamp, alle spalle di Davis.

Le probabili formazioni Bologna-Udinese

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Alhassane; Orsolini, Bernardeschi; Odgaard. Allenatore: Raffaele Palladino.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Palma, Solet; Vojvoda, Karlström, Piotrowski, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis. Allenatore: Paolo Zanetti.