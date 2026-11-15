La Virtus travolge Trento alla BTS Arena: 75-88

No game alla BTS Arena. La Virtus Costa Bologna dilaga a Trento, e si porta a casa 2 punti dall’enorme peso specifico. Dopo un primo tempo ricco di parziali e contro parziali, nella seconda metà di gara le Vu Nere ingranano la sesta. Nel terzo quarto, Frazier si mette il mantello e scava il solco decisivo con 4 bombe pressoché consecutive. Negli ultimi 10’, gli uomini di Mumbrú viaggiano con il pilota automatico, dopo aver toccato anche il +26. Termina 75-88.

La cronaca di Trento-Virtus: primo tempo

Ritmi spasmodici alla BTS Arena sin dalla palla a due: tanti up&down per le due formazioni. Nei primi 3’ vige la totale confusione sul parquet, con gli attacchi che faticano a sfondare contro difese arcigne. Al giro di boa del primo quarto, il risultato è 6-6. Di rientro dall’infortunio, Baldasso suona subito la carica con 7 punti lampo. Carr batte un colpo dall’arco, e la Virtus tocca il +10 sul 8-18. Bigelow ci mette una pezza, ma ormai Diouf giganteggia nel pitturato. Trento continua a perdere palloni sanguinosi (6), e allora Diarra inchioda con la bimane. Spazio anche a Baiocchi sul finire di periodo. I primi 10’ si chiudono sul 13-24.

In apertura di secondo quarto, l’Aquila resta a secco da tre punti (0/9), ma compensa sfruttando il gioco dentro l’area di Bayehe. Per le Vu Nere invece fatturano Bello e Diarra. Vola lontano la Virtus sul 23-37, con Moore Jr. che prende l’ascensore e piazza una schiacciata di pura aggressività. Dopo 18’, Olivari toglie finalmente il tappo dall’arco per Trento, con Bertini che poi segue a ruota (29-37). I padroni di casa accorciano ulteriormente con l’alley-oop capitalizzato da Mawugbe, ma dall’altro lato Diarra replica con la stessa moneta. All’intervallo è 32-39.

La cronaca di Trento-Virtus: secondo tempo

In uscita dagli spogliatoi, Bigelow si accomoda subito in panchina con 4 falli a suo carico. Poi, si accende improvvisamente la contesa con il festival delle triple: delirio di onnipotenza da parte di Frazier che ne insacca 4 nel giro di 2’. Niang risponde con la tabellata non dichiarata e anche Olivari partecipa alla festa, ma ormai la Virtus ha preso il largo sul 42-57. Si prende la scena Carr, che porta i suoi sul 46-67 con ben 7 punti in fila. Si conclude una terza frazione a senso unico per le Vu Nere. Al 30esimo il punteggio dice 48-70.

Nel quarto e ultimo periodo, la partita ha poco da dire. Dopo aver toccato anche il +26, la Virtus si limita ad amministrare il vantaggio maturato, con qualche giocatore che ne approfitta anche per sistemare il proprio bottino di serata. Mumbrú conferma Baldasso sul parquet, il quale sfrutta l’andamento della gara per mettere qualche minuto nelle gambe. Trento rende meno amaro il passivo, con le Vu Nere che ormai hanno alzato il piede dal pedale. Debutto anche per Milazzo tra le fila bolognesi. Finisce 75-88.

La Virtus Costa Bologna scaccia i fantasmi europei, grazie a una prestazione sopra le righe alla BTS Arena. Confermata dunque la testa della classifica, in condivisione con il Napoli Basketball. Dopo stasera, il record italiano sale a 7 vittorie e 1 sola sconfitta. Adesso, le Vu Nere sono attese da una settimana alquanto impegnativa: prima il Panathinaikos, quindi Valencia, e infine la BC Roma.

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