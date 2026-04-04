BasketFortitudo Bologna
Le pagelle di Cividale-Fortitudo (70-48). Crollo verticale nel quarto quarto
Fantinelli poco ispirato, Sorokas torna sulla terra. Della Rosa prova a dare ritmo, Anumba si salva. Perkovic da rivedere
Cividale rimane terreno di conquista proibitivo per la Fortitudo che nel quarto quarto crolla davanti ai padroni di casa al termine di una partita aperta ma sbadata da entrambe le parti per 30′. Mentre i friulani giocano sugli scudi nel momento clou, la Effe non scende più sul parquet, i 48 punti segnati lo confermano.
Le pagelle di Cividale-Fortitudo (70-48)
Flats Service Fortitudo Bologna
- Matteo Fantinelli: 1 punto (0/0 da due, 0/2 da tre). Poco ispirato, non propone e non si propone. Voto 5.
- Alvise Sarto: 6 punti (3/8 da due, 0/3 da tre). Non si sblocca dall’arco, e allora esce dalla gara. Voto 5.
- Simon Anumba: 8 punti (4/4 da due, 0/0 da tre). Uno dei pochi a salvare la faccia, dal campo non sbaglia e sotto le plance dice la sua. Voto 6.
- Paulius Sorokas: 11 punti (3/8 da due, 1/4 da tre). Le stoppate di Freeman e Berti se le ricorderà per un bel pezzo. I numeri non gli mancano nemmeno oggi (doppia doppia check) ma torna sulla terra, “Come è umano lei”. Voto 5,5.
- Gianluca Della Rosa: 5 punti (1/1 da due, 1/5 da tre). Personalità e ritmo prezioso. Si sbatte per tre poi esce di scena. Voto 6.
- Samuele Moretti: 2 punti (1/1 da due, 0/0 da tre). Può vantare un poster a Freeman che vendica Sorokas. Nient’altro da segnalare in 10′. Voto 5,5.
- Toni Perkovic: 15 punti (1/5 da due, 3/610da tre). Precisione lasciata a Bologna e pure le regole della pallacanestro, cresce nella ripresa ma vale solo per le statistiche. Voto 5.
- Vincenzo Guaiana: 0 punti (0/1 da due, 0/2 da tre). Concede fiato ai compagni, senza demeritare ma nemmeno accendere fiammiferi. Voto 5,5.
UEB Gesteco Cividale
- Lucio Redivo: 18 punti (2/6, 4/08) – Voto 7,5.
- Alessandro Ferrari: 5 punti (1/2, 1/2) – Voto 6.
- Martino Mastellari: 5 punti (1/2, 1/3) – Voto 6.
- Eugenio Rota: 12 punti (0/0, 3/8) – Voto 7.
- Cosimo Costi: 2 punti (1/3, 0/1) – Voto 5,5.
- Luca Campogrande: 0 punti (0/0, 0/3) – Voto 5.
- Leonardo Marangon: 10 punti (0/1, 2/8) – Voto 7.
- Giacomo Brizzi: 0 punti – (0/0, 0/0) – Voto NG.
- Matteo Berti: 8 punti (4/7, 0/0) – Voto 7.
- Deshawn Freeman: 6 punti (2/7, 0/0)– Voto 6.
- Luca Cesana: 4 punti (2/2, 0/4)– Voto 6.
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